Αντίπαλοι Παναθηναϊκού: Παίρνει Λάριν η Φέγενορντ

Η αντίπαλος του Παναθηναϊκού στο Europa League, Φέγενορντ, θα ενισχύσει την γραμμή κρούσης της με τον Κάιλ Λάριν.

Μια από τις ομάδες που θα αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός στην League Phase του Europa League είναι η Φέγενορντ, η οποία είναι έτοιμη να προχωρήσει σε μια σημαντική κίνηση για την γραμμή κρούσης της.

Συγκεκριμένα, οι Ολλανδοί θα αποκτήσουν από την Μαγιόρκα τον 30χρονο Κάιλ Λάριν, δίχως ακόμα να έχει ξεκαθαρίσει το ακριβές καθεστώς της μεταγραφής. Η ισπανική ομάδα πάντως ήθελε να ξεφορτωθεί το συμβόλαιό του κι έτσι το «deal» αναμένεται να ολοκληρωθεί δίχως προβλήματα.

Πέρσι ο Λάριν μέτρησε 7 γκολ και 2 ασίστ σε 34 συμμετοχές, ενώ στο παρελθόν έχει αγωνιστεί επίσης σε Σίγκμα, Ορλάντο Σίτι, Μπεσίκτας, Ζούλτε Βάρεγκεμ, Μπριζ και Βαγιαδολίδ.