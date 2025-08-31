Άρης: Μαγνητική για Πέρεθ

Ο Κάρλες Πέρεθ αντικαταστάθηκε στο πρώτο ημίχρονο λόγω τραυματισμού και περνάει από εξετάσεις για να διαπιστωθεί η ζημιά στο γόνατο

Μεγάλος άτυχος της χθεσινής αναμέτρησης απέναντι στον Παναιτωλικό ο Κάρλες Πέρεθ. Ο Ισπανός αποκόμισε πρόβλημα στο γόνατο στο 28ο λεπτό του αγώνα και αντικαταστάθηκε νωρίς από τον Μορουτσάν.

Ο εξτρέμ του Άρη ανησύχησε αρκετά τον πάγκο των κιτρινόμαυρων, όμως ως το φινάλε της αναμέτρησης η εικόνα έγινε πιο ενθαρρυντική, με τον ποδοσφαιριστή να αισθάνεται καλύτερα και τις απαισιόδοξες προβλέψεις να μπαίνουν για την ώρα στην άκρη.

Οι εξετάσεις στις οποίες θα υποβληθεί ο παίκτης και τα αποτελέσματα της μαγνητικής θα καθορίσουν το μέγεθος της ζημιάς και το πόσο θα χρειαστεί για την επιστροφή του στη δράση.