Επιστροφή Τζούρισιτς: Προπονήθηκε ενόψει Σαμσουνσπόρ ο Σέρβος

Ευχάριστα νέα στις τάξεις του Παναθηναϊκού, με τον Φίλιπ Τζούρισιτς να βγάζει το πλήρες πρόγραμμα της προπόνησης ενόψει της ρεβάνς με την Σαμσουνσπόρ.

Το «Τριφύλλι» συνέχισε την προετοιμασία του για την εκτός έδρας αναμέτρηση με την Σαμσουνσπόρ, με τον Ρουί Βιτόρια να μπορεί να υπολογίζει σε έναν ακόμα ποδοσφαιριστή.

Ο λόγος για τον Φίλιπ Τζούρισιτς, ο οποίος έχει ξεπεράσει πλέον το πρόβλημα τραυματισμού του και κατάφερε σήμερα να προπονηθεί κανονικά, βγάζοντας το πλήρες πρόγραμμα της ομάδας.

Ο Ρουί Βιτόρια έδωσε έμφαση στην κυκλοφορία της μπάλας και την τακτική, ενώ την θεραπεία του συνέχισε ο Τιν Γεντβάι.

Η ενημέρωση της ΠΑΕ:

«Με τον Φίλιπ Τζούριτσιτς να επιστρέφει σε φουλ ρυθμό διεξήχθη τη Δευτέρα η προπόνηση του Παναθηναϊκού στο «Γ. Καλαφάτης». Οι Πράσινοι ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με άσκηση κυκλοφορίας μπάλας, τακτική και ολοκλήρωσαν με παιχνίδι στο μισό γήπεδο. Θεραπεία ακολούθησε ο Γεντβάι».