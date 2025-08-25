Επιστροφή Τζούρισιτς: Προπονήθηκε ενόψει Σαμσουνσπόρ ο Σέρβος

Το «Τριφύλλι» συνέχισε την προετοιμασία του για την εκτός έδρας αναμέτρηση με την Σαμσουνσπόρ, με τον Ρουί Βιτόρια να μπορεί να υπολογίζει σε έναν ακόμα ποδοσφαιριστή.
Ο λόγος για τον Φίλιπ Τζούρισιτς, ο οποίος έχει ξεπεράσει πλέον το πρόβλημα τραυματισμού του και κατάφερε σήμερα να προπονηθεί κανονικά, βγάζοντας το πλήρες πρόγραμμα της ομάδας.
Ο Ρουί Βιτόρια έδωσε έμφαση στην κυκλοφορία της μπάλας και την τακτική, ενώ την θεραπεία του συνέχισε ο Τιν Γεντβάι.
Η ενημέρωση της ΠΑΕ:
«Με τον Φίλιπ Τζούριτσιτς να επιστρέφει σε φουλ ρυθμό διεξήχθη τη Δευτέρα η προπόνηση του Παναθηναϊκού στο «Γ. Καλαφάτης». Οι Πράσινοι ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με άσκηση κυκλοφορίας μπάλας, τακτική και ολοκλήρωσαν με παιχνίδι στο μισό γήπεδο. Θεραπεία ακολούθησε ο Γεντβάι».