Τα «πράσινα»... κανόνια των προκριματικών του Europa League: Πρώτος ο Μπεργκ, δεύτερος ο Γερεμέγεφ!

Με τα γκολ που σημείωσε πέρσι απέναντι στην Μπότεφ Πλόβντιβ, ο Αλεξάντερ Γερεμέγεφ αποτελεί τον δεύτερο σκόρερ της ιστορίας του Παναθηναϊκού στα προκριματικά του Europa League.

Το «Τριφύλλι» υποδέχεται απόψε την Σαμσουνσπόρ, στο πρώτο παιχνίδι των δύο ομάδων για τα Play-Offs του Europa League, με στόχο φυσικά να πάρει ένα καλό αποτέλεσμα που θα θέσει από σήμερα τις βάσεις της πρόκρισης.

Γενικά οι «πράσινοι» έχουν θετική παράδοση στα προκριματικά της δεύτερης τη τάξει ευρωπαϊκής διοργάνωσης, μετρώντας 11 νίκες, 5 ισοπαλίες και 4 ήττες σε 20 παιχνίδια, ενώ σε 10 διπλές αναμετρήσεις έχουν προκριθεί τις 6 φορές.

Όσον αφορά τα τέρματα, πρώτος σκόρερ στην ιστορία του Παναθηναϊκού είναι ο Μάρκους Μπεργκ με 8, έχοντας... χαοτική διαφορά από τον δεύτερο. Αυτός δεν είναι άλλος από τον Αλεξάντερ Γερεμέγεφ, χάρη στα 3 γκολ που σημείωσε πέρσι κόντρα στην Μπότεφ Πλόβντιβ.

Παράλληλα, από τους ποδοσφαιριστές του Ρουί Βιτόρια, δίχτυα έχουν βρει (από μια φορά έκαστος) και οι Τετέ, Μπακασέτας και Τζούρισιτς.

Αναλυτικά οι σκόρερ του Παναθηναϊκού στα προκριματικά του Europa League:

Μπεργκ 8

Γερεμέγεφ 3

Νάνο 2

Λουντ 2

Καμπέσας 2

Μπουμσόνγκ 1

Κλωναρίδης 1

Μολέδο 1

Ιμπάρμπο 1

Λεντέσμα 1

Ιβανόφ 1

Μολίνς 1

Τοτσέ 1

Μπακασέτας 1

Τζούρισιτς 1

Τετέ 1