«Η προκλητική ενέργεια του Γκεντουζί έβαλε φωτιά στο φιλικό Λάτσιο-Ατρόμητος»

Ο ιταλικός και γαλλικός Τύπος καυτηριάζει την αντιαθλητική συμπεριφορά του Γκεντουζί στο επεισοδιακό Λάτσιο-Ατρόμητος.

Η ένταση στο φιλικό παιχνίδι της Λάτσιο με τον Ατρόμητο συνεχίζει να απασχολεί τον Τύπο στην Ιταλία, καταδικάζοντας την απαράδεκτη συμπεριφορά του Γκεντουζί. Ο Γάλλος χαφ στο 28’ χωρίς λόγο πάτησε εκτός φάσης τον Ουεντραόγκο με αποτέλεσμα να αρχίζει ο πρώτος χαμός και μάλιστα εξόργισε τους πάντες με πρώτον από όλους τον Κίνι.

Ο Ιταλός ρέφερι αποφάσισε να μην του δείξει κόκκινη κάρτα όπως θα όφειλε, προφανώς για να μην τινάξει στον αέρα το φιλικό. Ωστόσο, δυο λεπτά αργότερα οι παίκτες της Λάτσιο προκάλεσαν ένταση για ένα μαρκάρισμα του Μανσούρ στο κέντρο του γηπέδου, το οποίο δεν ήταν σκληρό ή αντιαθλητικό. Με τον Καστεγιάνος να χτυπά πισώπλατα τον Μανσούρ, ξεκίνησε ο… δεύτερος γύρος των επεισοδίων που ήταν και πιο σοβαρός.

Κι ενώ ο διαιτητής αποφάσισε να μοιράσει το... καρπούζι στη μέση αποβάλλοντας και τον Μανσούρ και τον Καστεγιάνος, ο Γκεντουζί μένει ξανά στο απυρόβλητο. Παρόλο που κάνει ένα σπριντ από τη μία άκρη του γηπέδου στην άλλη προκειμένου να εμπλακεί στον καυγά. Μάλιστα, κυκλοφορεί ξεχωριστό βίντεο, στο οποίο μάλιστα χτυπάει και τον βοηθό του Βόκολου, Κώστα Κολτσίδα.

Τη συμπεριφορά του καταδικάζουν και τα γαλλικά ΜΜΕ, με το RMC Sport να έχει τίτλο: «Το φιλικό της Λάτσιο πήρε φωτιά μετά την κακή ενέργεια του Γκεντουζί».

Η «Provence» σημείωσε ότι ο Γκεντουζί ήταν «το κέντρο των συγκρούσεων προκαλώντας την οργή των Ελλήνων» και ο λογαριασμός Actualite-Serie A, που έχει πάνω από 20.000 ακόλουθους και ασχολείται με τους Γάλλους του πρωταθλήματος Ιταλίας, ανέφερε: «Ο Γκεντουζί έχει σαφές πρόβλημα με τη βία και του αξίζει βαριά τιμωρία».

Τέλος, ακόμα η «Equipe» ασχολήθηκε με το περιστατικό γράφοντας ότι ο Γκεντουζί ήταν στο επίκεντρο και των δύο καβγάδων.

