Η Τσέλσι είναι μια... ανάσα από την συμφωνία με Λειψία για τον Τσάβι Σίμονς

Σύμφωνα με τον Νικολό Σίρα, οι «μπλε» του Λονδίνου έχουν φέρει την μεταγραφική υπόθεση του Τσάβι Σίμονς στα τελικά στάδια των συζητήσεων με την Λειψία, με τον Ολλανδό μεσοεπιθετικό να περιμένει την ολοκλήρωση των συζητήσεων.

Ο Σίμονς έχει συμφωνήσει με την Τσέλσι για συμβόλαιο πολυετούς διάρκειας και μόλις πάρει το «πράσινο φως» θα ταξιδέψει στο Λονδίνο για να ολοκληρώσει την μεταγραφή του.

