Για 94 λεπτά η Αγγλία ήταν... σπίτι, ξανά με άδεια χέρια. Ένα γκολ-μύθος του Τζουντ Μπέλινγχαμ όμως της έδωσε το «φιλί» της ζωής και στην παράταση ο Κέιν ολοκλήρωσε μια κινηματογραφική πρόκριση για τα «Τρία Λιοντάρια» με το 2-1 επί της Σλοβακίας. Με Ελβετία στον προημιτελικό.

Το ποδόσφαιρο έχει αλλάξει. Εδώ και καιρό. Είτε είσαι η Ιταλία απέναντι στην Ελβετία, είτε είσαι η Γερμανία απέναντι στη Δανία, είτε είσαι η Αγγλία απέναντι στη Σλοβακία, πρέπει να σεβαστείς απόλυτα τον αντίπαλο, να προσαρμοστείς, να αλλάξεις όσα αποδεδειγμένα δεν δουλεύουν. Κυρίως πρέπει να μοχθήσεις για να νικήσεις, αφού τίποτα πλέον δεν έρχεται... αβασάνιστα για τους «μεγάλους». Σε αυτό το Euro, στα τρία πρώτα νοκ-άουτ, αυτό το βίωσαν πλήρως οι Ιταλοί, σε μεγάλο βαθμό οι Γερμανοί, ενώ το απόγευμα της Κυριακής σειρά πήραν και οι Άγγλοι, για τους οποίους επί 94 λεπτά φαινόταν πως... its never going home, αφού τα έκαναν όλα λάθος. Ωστόσο, κάπου εκεί ανέλαβαν δράση οι σπουδαίοι! Ο κορυφαίος παίκτης του κόσμου, Τζουντ Μπέλινγχαμ και ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία της Εθνικής Αγγλίας, Χάρι Κέιν, ηγήθηκαν της απόδρασης των «Τριών Λιονταριών» για μια κινηματογραφική νίκη-πρόκριση επί της Σλοβακίας με 2-1!

Σε αυτό το τρίτο ματς της φάσης των «16» του Euro 2024, στο «Arena AufSchalke» του Γκλέλζενκιρχεν, η μεγάλη ομάδα μέσα στο γήπεδο ήταν η Σλοβακία, τουλάχιστον μέχρι το 5ο και τελευταίο λεπτό της κανονικής διάρκειας. Ήταν καλύτερη για 90 λεπτά, αυτή που είχε τις περισσότερες ευκαιρίες και με το γκολ του Ιβάν Σραντς στο 25' έπαιρνε μια μυθική πρόκριση. Ωστόσο, αυτό που είχε η Αγγλία ήταν το... 10 το καλό. Ο Τζουντ Μπέλινγχαμ, στο 95', ισοφάρισε σε 1-1 με ένα απίθανο ανάποδο ψαλίδι και έστειλε το ματς στην παράταση, με ένα ιστορικό «φιλί ζωής», αφού σε διαφορετική περίπτωση θα υπήρχε μάλλον ένα ολόκληρο τέλος εποχής για τη συγκεκριμένη Εθνική Αγγλίας. Στο πρώτο λεπτό της παράτασης, ο Χάρι Κέιν με κοντινή κεφαλιά ολοκλήρωσε την ανατροπή -ουσιαστικά μέσα σε ελάχιστα αγωνιστικά δευτερόλεπτα- και με το 2-1 έστειλε την ομάδα του στον προημιτελικό με την Ελβετία.

Μόνο Σλοβακία το πρώτο ημίχρονο

Ως προς την εικόνα και τη ροή του ματς, αυτό περιελάμβανε αρχικά ένα ακόμη απογοητευτικό πρώτο ημίχρονο για την Αγγλία! Ξανά κανείς δεν κατάλαβε ποιο ακριβώς ήταν το πλάνο του Σάουθγκεϊτ, ενώ την ίδια ώρα. οι σοβαροί, σκληροί και με αποτελεσματικό... σχέδιο μάχης Σλοβάκοι, έκαναν στην κυριολεξία πλάκα στους πανάκριβους αντιπάλους τους, σε όλο το πρώτο 45λεπτο. Έβαλαν ένα γκολ, έχασαν δύο ακόμη ευκαιρίες, ενώ δεν δέχθηκαν ούτε μία κλασική ευκαιρία στην άμυνά τους. Ειδικά μετά το 0-1, έκλεισαν όλους τους χώρους, είχαν σωστές αλληλοκαλύψεις και τακτική πειθαρχία και απέναντι σε μια ομάδα που για πολλοστή φορά έπαιρνε ένα μεγαλοπρεπές «μηδέν» στο δημιουργικό κομμάτι, με τα τρία βαριά όπλα της (Μπέλινγχαμ, Φόντεν, Κέιν) εξαφανισμένα, δεν είχε κανένα πρόβλημα να παίρνει αυτό που θέλει.

Δίκαια μπροστά στο σκορ η Σλοβακία

Πρώτη φάση για τους Σλοβάκους ήταν αυτή του 5ου λεπτού, όταν ο Χαράσλιν έφυγε στην αντεπίθεση και έδωσε στον Χάντσκο που έκανε πλασέ λίγο άουτ. Στο 10' η Αγγλία είχε προϋποθέσεις για μια καλή στιγμή όταν μια πάσα του Μπέλιγχαμ έβγαλε τον Τρίπιερ μόνο στην περιοχή σε διαγώνια θέση, αλλά το σουτ ήταν τραγικό, πάρα πολλά μέτρα άουτ. Η δεύτερη ευκαιρία των Σλοβάκων ήρθε στο 12', με τον Στρέλετς να βγάζει έξοχη κάθετη για τον Χαράσλιν που έφυγε στην πλάτη της άμυνας και έκανε το πλασέ, αλλά τελευταία στιγμή του έβαλε σωτήρια κόντρα ο Τρίπιερ. Τελικά, η τρίτη και... φαρμακερή ευκαιρία της Σλοβακίας, ήρθε στο 25ο λεπτό. Σε μια ακόμη εξαιρετική αντεπίθεση, ο Στρέλετς έβγαλε σωστή πάσα στον Σραντς, ο οποίος πάτησε περιοχή και με ωραίο τελείωμα νίκησε τον Πίκφορντ για το 1-0. Από εκεί και μετά, η ομάδα του Καλτσόνα έκανε άψογη διαχείριση και πήγε στα αποδυτήρια με αυτό το προβάδισμα, χωρίς να προβληματίζεται ιδιαίτερα.

Βελτιωμένη Αγγλία, πήρε μπρος έστω και αργά

Χωρίς αλλαγές, αλλά με περισσότερη ένταση μπήκε η Αγγλία στο β', αφού άλλωστε... χειρότερα δεν γινόταν. Βρήκε ένα γκολ στο 50' με τον Φόντεν, μετά από συνδυασμό Σάκα-Κέιν και τελική πάσα του Τρίπιερ, όμως αυτό σωστά ακυρώθηκε μέσω VAR για οφσάιντ. Ένα σουτ του Κέιν στο 52' κόντραρε και πέρασε κόρνερ και αυτή ήταν η μοναδική υποψία φάσης των Άγγλων για πολλή ώρα ακόμη! Στο 55' αντίθετα, η Σλοβακία ήταν αυτή που συνέχιζε να βρίσκει κλασικές ευκαιρίες για γκολ. Μετά από τραγικό λάθος του Γουόκερ, ο Στρέλετς πήρε τη μπάλα στο κέντρο και πήγε να νικήσει τον Πίκφορντ από εκεί αφού ο Άγγλος γκολκίπερ ήταν πολλά μέτρα εκτός, αλλά η μπάλα πέρασε ελάχιστα άουτ.

Έπρεπε να περάσουν 20 και πλέον ακόμη λεπτά και συνολικά 78' για να δούμε την πρώτη πραγματική ευκαιρία της Αγγλίας στο ματς. Μετά από εκτέλεση φάουλ, ο Κέιν είχε τη μεγάλη στιγμή, όμως η κοντινή κεφαλιά του πέρασε μισό μέτρο άουτ. Τρία λεπτά μετά, η Αγγλία είχε τη δεύτερη -ακόμη μεγαλύτερη- όταν αρχικά το δυνατό σουτ του Ράις λίγο έξω από την περιοχή, σταμάτησε στο δεξί δοκάρι, ενώ στο ριμπάουντ το σκαστό σουτ του Κέιν πέρασε πάνω από το οριζόντιο.

Μυθικός Μπέλινγχαμ, έδωσε το φιλί της ζωής!

Αυτό που... μύρισε σε αυτές τις δύο φάσεις, ήρθε τελικά στην κυριολεκτικά τελευταία φάση της κανονικής διάρκειας. Στο 95', ο Μπέλινγχαμ είδε την κεφαλιά-πάσα του Γκουέι -μετά από γέμισμα στην περιοχή- να τον πλησιάζει και με ένα απίθανο ανάποδο ψαλίδι βγαλμένο από σελίδες κόμικ, άφησε όρθιο τον Ντουμπράβκα για το 1-1 που έστειλε το ματς στην παράταση και τις καρδιές ενός ολόκληρου έθνους στις θέσεις του.

Ο Κέιν ολοκλήρωσε το σενάριο

Δευτερόλεπτα μετά τη σέντρα της παράτασης, αυτό που 2-3 λεπτά πριν φαινόταν ως σενάριο επιστημονικής φαντασίας για τη συγκεκριμένη ομάδα του Σάουθγκεϊτ, γινόταν πραγματικότητα. Στο 91', μετά από φάση διαρκείας, η άμυνα της Σλοβακίας πιάστηκε στον ύπνο και μετά από κεφαλιά-πάσα του Τόνι, ο Κέιν εκτέλεσε με κεφαλιά από τη μικρή περιοχή για την ανατροπή και το 2-1. Άξιζε η Αγγλία κάτι τέτοιο; Βάσει συνολικής απόδοσης, όχι, όμως από την άλλη, γι αυτό ακριβώς τον λόγο τα ματς τελειώνουν... όταν τελειώσουν!

Η Σλοβακία πίστεψε ότι είχε ολοκληρώσει το έπος της, όμως οι τεράστιοι παίκτες των Άγγλων, είχαν διαφορετική άποψη. Με δύο στιγμές και συνολικά 3-4 αξιόλογες επιθέσεις σε όλο το ματς των 120 λεπτών, η Αγγλία θα υπέφερε αφάνταστα, αλλά θα έπαιρνε και μια πρόκριση που... μυρίζει «τιρινίνι», αφού μετά από τέτοιες προκρίσεις και τέτοιες νίκες -χωρίς να έχει παίξει ποτέ ποδόσφαιρο για πάνω από 10 λεπτά- είναι που μια ομάδα αρχίζει και πιστεύει ότι μπορεί να τα καταφέρει μέχρι το τέλος! Ως το τέλος της παράτασης, υπήρξε μια μεγάλη στιγμή για τη Σλοβακία στο 105' με εξ επαφής προβολή του Πέκαρικ άουτ, υπήρξε ένα σουτ του Τόνι λίγο έξω στην αντεπίθεση και κάπου εκεί... τέλος. Οι Άγγλοι κράτησαν αυτό το 2-1 και πανηγύρισαν μια επική, όπως εξελίχθηκε το ματς, πρόκριση, που τους δίνει το δικαίωμα να ονειρεύονται πια το πρώτο τους ever Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ποδοσφαίρου!

Οι συνθέσεις των ομάδων:

Αγγλία (Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ): Πίκφορντ, Γουόκερ, Στόουνς, Γκουέι, Τρίπιερ (66' Πάλμερ), Μέινου (84' Έζε), Ράις, Σάκα, Μπέλινγχαμ (106' Κόνσα), Φόντεν (94' Τόνεϊ), Κέιν (106' Γκάλαχερ).

Σλοβακία (Φραντσέσκο Καλτσόνα): Ντουμπράβκα, Πέκαρικ (109' Τούπτα), Βάβρο, Σκρίνιαρ, Χάντσκο, Κούτσκα (81' Μπέρο), Λομπότκα, Ντούντα (81' Μπένες), Σραντς (93' Γκιόμπερ), Χαράσλιν (61' Σούσλοβ), Στρέλετς (61' Μπόζενικ).

Διαιτητής: Χαλίλ Ουμούτ Μελέρ (Τουρκία)