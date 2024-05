Σκωτία: Έκανε το νταμπλ στο 90' η Σέλτικ (vid)

Απόλυτη κυρίαρχος εντός συνόρων η Σέλτικ, η οποία μετά από το πρωτάθλημα, πήρε και το Κύπελλο Σκωτίας. Οι Κέλτες κέρδισαν στον τελικό την αιώνια αντίπαλό τους, Ρέιντζερς με 1-0 και πήραν το 42(!) Κύπελλο στην ιστορία τους!

Στο 8ο λεπτό ο Μαέντα έκανε το γύρισμα για τον Φουρουχάσι, ο οποίος πλάσαρε άστοχα ενώ στο 18’ ο Χαρτ είπε όχι σε σουτ του Σίλβα και στο 26’ η Ρέιντζερς απείλησε με τον Ντέσερς. Στο 31’ ο Μπάτλαντ απέκρουσε το σουτ του ΜακΓκρέγκορ και στο 61’ ακυρώθηκε το γκολ του Σίμα.

Το ματς δεν είχε ρυθμό και φάσεις αλλά στο 90ο λεπτό ο Μπάτλαντ έχασε την μπάλα μετά από σουτ του Μπερνάρντο και ο Ιντά με πλασέ εξ επαφής έγραψε το 1-0.

ΣΕΛΤΙΚ: Χαρτ, Κάρτερ Βίκερς, Τέιλορ, Σκέιλς, Τζόνστον, Φόρεστ (71’ Κουν), Ο’Ράιλι, ΜακΓκρέγκορ, Χατάτε (78’ Μπερνάρντο), Μαέντα, Φουρουχάσι (61’ Ιντά)

ΡΕΪΝΤΖΕΡΣ: Μπάτλαντ, Μπαλογκάν, Ταβερνιέ, Ντέιβις, Στέρλινγκ (81’ ΜακΚόσλαντ), Γιλμάζ, Κάντγουελ (74’ Ράιτ), Ράσκιν (90+4’ Λούντστραμ), Ντιομαντέ, Ντέσερς (46’ Σίμα), Φάμπιο Σίλβα (74’ Ματοντό).

"IT'S ADAM IDAH!" 🎙️@CelticFC score a late, late goal that could secure the double! 🍀#ScottishCup | @ScottishCup pic.twitter.com/gilImCRX1M