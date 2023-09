Ο συγκινητικός αποχαιρετισμός του Βεράτι στην Παρί Σεν Ζερμέν (vid)

Ο Μάρκο Βεράτι αποθεώθηκε απόψε από τους οπαδούς της Παρί Σεν Ζερμέν στο «Παρκ Ντε Πρενς». Ο Ιταλός μέσος αποχωρεί από τους Παριζιάνους μετά από 11 χρόνια, για να μετακομίσει στο Κατάρ και να αγωνιστεί φορώντας τη φανέλα της Αλ Αραμπί, γνωρίζοντας την αποθέωση στο «αντίο» του..



Μάλιστα, εμφανώς συγκινημένος, ο Βεράτι δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του, ευχαριστώντας τους οπαδούς της Παρί για την συνεχή στήριξη προς το πρόσωπό του.

Messages from our former Parisians for Marco Verratti ❤️💙



✨ #MerciMarco pic.twitter.com/nvoRCBfFxY