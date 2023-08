Οριστική συμφωνία της Λάτσιο με την Μαρσέιγ για τον Γκεντουζί

Όπως αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι «Λατσιάλι» θα καταβάλουν στην Μαρσέιγ 1 εκατ. ευρώ ως ενοίκιο για τον δανεισμό του Γκεντουζί, με την συμφωνία να προβλέπει υποχρεωτική οψιόν αγοράς 12 εκατ. για το επόμενο καλοκαίρι.

Παράλληλα η Λάτσιο θα καταβάλει ακόμη 5 εκατομμύρια στην Μαρσέιγ με την μορφή μπόνους για επίτευξη στόχων, με τον Γκεντουζί να αναμένεται την Τρίτη στην Ρώμη για ιατρικές εξετάσεις και υπογραφές.

Η Ιταλία θα αποτελέσει την τέταρτη χώρα που θα αγωνιστεί ο 24χρονος χαφ, αφού έχει αγωνιστεί στην Γαλλία με Λοριάν και Μαρσέιγ, στην Αγγλία με την Άρσεναλ και στην Γερμανία με την Χέρτα Βερολίνου!

