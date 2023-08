«Πρόταση για Άκπομ η Λανς»

Η Λανς συνεχίζει να αναζητά έναν επιθετικό και αφού δεν κατάφερε να πάρει τον Λιβάι Γκαρσία από την ΑΕΚ, έκανε πρόταση στη Μίντλεσμπρο για τον Τσούμπα Άκπομ.

Ο πρώην επιθετικός του ΠΑΟΚ έκανε εξαιρετικές εμφανίσεις με την αγγλική ομάδα στην Championship, σημειώνοντας 28 γκολ σε 38 παιχνίδια. Η Λανς κατέθεσε πρόταση ύψους 9 εκατ. ευρώ για τον 27χρονο φορ, ωστόσο η Μίντλεσμπρο την θεώρησε χαμηλή και την απέρριψε.

Οι Άγγλοι περιμένουν μια πρόταση γύρω στα 18 εκατ. ευρώ για να σκεφτούν να παραχωρήσουν τον πρώτο τους σκόρερ, το συμβόλαιο του οποίου λήγει το επόμενο καλοκαίρι.

