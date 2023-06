Υπέγραψε με τη Μπάγερν ο Ράφαελ Γκερέιρο!

Τελειωμένη θεωρείται η μεταγραφή του Ράφαελ Γκερέιρο στη Μπάγερν Μονάχου. Ο Πορτογάλος άσος έμεινε ελεύθερος από τη Μπορούσια Ντόρτμουντ και σύμφωνα με ρεπορτάζ του Φαμπρίτσιο Ρομάνο υπέγραψε ήδη το συμβόλαιό του με τους Βαυαρούς.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει ο Ρομάνο, o 29χρονος υπέγραψε συμβόλαιο έως το 2026 με τους πρωταθλητές Γερμανίας και το μόνο που απομένει είναι η επίσημη ανακοίνωση.

Raphael Guerreiro has just signed the official contract as new Bayern player. Deal completed. ✅🔴 #FCBayern



Guerreiro joins as free agent on contract valid until June 2026. pic.twitter.com/5Dopg052JT