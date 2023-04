Ρόμπεν ο... μαραθωνοδρόμος: Έσπασε το φράγμα των τριών ωρών

Ο Ολλανδός που πριν από δύο χρόνια κρέμασε τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια, έλαβε μέρος στον μαραθώνιο του Ρότερνταμ και ολοκλήρωσε τα 42.195μ σε 2ώρ.58:03.

Ο βετεράνος -πλέον- ποδοσφαιριστής τερμάτισε στην 1.189η θέση της γενικής κατάταξης, βελτιώνοντας την περσινή επίδοση που κατέγραψε των 3ώρ.13:40.

ARJEN ROBBEN COMPLETES ROTTERDAM MARATHON IN UNDER 3 HOURS 🇳🇱🏃‍♂️ Impressive feat by the 39-year-old. No word on whether course was just one big series of left turns. pic.twitter.com/Ju0g6nBtj3