Φοβερή κίνηση από την Άρσεναλ!

Σε μία συμβολική κίνηση προέβη η Άρσεναλ που δεν ξέχασε την πρώτη επέτειο από την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Οι κανονιέρηδες επέλεξαν να δώσουν το περιβραχιόμιο του αρχηγού για πρώτη φορά στον Ολεξάντρ Ζιντσένκο και εξήγησαν στα social media τους λόγους: «Ο Ζιντσένκο θα φορέσει σήμερα το περιβραχιόνιο του αρχηγού ως δείγμα σεβασμού και αγάπης για την πρώτη επέτειο της πολεμικής σύρραξης στην Ουκρανία».

Zinchenko will wear our captain's armband today, as a mark of respect and love on the first anniversary of the conflict in Ukraine 🇺🇦 pic.twitter.com/Zmg1AvGHAp