ΑΕΛ: Το «αλογάκι» της Super League είναι εδώ και θέλει το χρόνο του

Το SDNA βάζει στο…μικροσκόπιο την θεσσαλική ομάδα που έπειτα από τέσσερα χρόνια, επανεμφανίζεται στην εκκίνηση του νέου πρωταθλήματος της «μεγάλης» - κατηγορίας.

Η ΑΕΛ επιστρέφει ξανά – έπειτα από τέσσερα χρόνια απουσίας – στα «σαλόνια» της Super League. Κι αυτό συνέβη κόβοντας πρώτη (και με άνεση) το νήμα στην κούρσα του βορείου ομίλου της Super League 2 την περασμένη σεζόν.

Η θεσσαλική ομάδα καλείται να αποδείξει πως αυτή τη φορά ήρθε για μείνει και να καθιερωθεί στη κατηγορία των «μεγάλων», έχοντας διδαχθεί από τα λάθη του παρελθόντος.

Το…βάρος της φανέλας, ο κόσμος και η διοίκηση

Οι «βυσσινί» οδηγούνται στην εκκίνηση του νέου πρωταθλήματος με το βάρος της φανέλας που έχει κατακτήσει ένα πρωτάθλημα (το μοναδικό επαρχιακής ομάδας στον ελληνικό ποδοσφαιρικό χάρτη) και δύο Κύπελλα.

Συγχρόνως τυγχάνουν της θερμής υποστήριξης των οπαδών τους, καθώς την σταθερότητα που εισπράττουν σε εξωαγωνιστικό επίπεδο από τη διοίκηση με «σημαιοφόρο» τον Αχιλλέα Νταβέλη.

Τα νέα πρόσωπα

Έντονη δραστηριότητα αναπτύσσει η ΑΕΛ στο παζάρι του φετινού καλοκαιριού στην προσπάθειά της να ενισχύσει το ρόστερ και να εμφανιστεί ανταγωνιστική στις μάχες που έρχονται.

Έβαλε στο δυναμικό της Έλληνες παίκτες (Χατζηστραβός – φωτ. Στάικος, Μελίσσας Δεληγιαννίδης, Σουρλής, Αποστολάκης) με εμπειρία από την Super League κι ενώ εσχάτως βρίσκεται πολύ κοντά στην απόκτηση του τερματοφύλακα Αναγνωστόπουλου που αναμένεται να μείνει ελεύθερος από τον Ολυμπιακό.

Τα καλοκαιρινά φιλικά

και η πρόκριση στο Κύπελλο

Η ΑΕΛ έχει ήδη δώσει τον πρώτο επίσημο παιχνίδι της σεζόν για τον θεσμό του Κυπέλλου. Μπορεί να βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο (1-0) κόντρα στην Καλαμάτα, ωστόσο με πέτυχε τη νίκη – ανατροπή (1-2) μέσα στην έδρα της μεσσηνιακής ομάδας και προκρίθηκε στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Στα καλοκαιρινά τεστ προετοιμασίας το κοντέρ έγραψε δύο νίκες με Ανόρθωση (2-0) και Ελμπασάνι (1-0), δύο ισοπαλίες με Χάποελ Χάιφα (0-0) και Πανσερραϊκό (1-1) και δύο ήττες από Παναιτωλικό (0-1) και Λεβαδειακό (0-2).

Το exit του Βοσνιάδη

και η άφιξη Πετράκη – junior

O Αλέκος Βοσνιάδης αφού οδήγησε την ΑΕΛ στην άνοδο στη Super League, αποχώρησε από τον πάγκο της θεσσαλικής ομάδας μετά το τέλος της περασμένης σεζόν.

Την θέση του στον πάγκο των Θεσσαλών πήρε ο Γιώργος Πετράκης (φωτ.), γιος του τεχνικού του Παναιτωλικού, Γιάννη Πετράκη.

Ο 37χρονος κόουτς διαθέτει ελάχιστη εμπειρία από την Super League έχοντας ένα μικρό πέρασμα από τον Λαμία πριν από πέντε χρόνια.

Πριν από το «γάμο» με την ΑΕΛ δούλεψε στην Κύπρο (Δόξα Κατωκοπιάς, Ομόνοια 29ης Μαίου, Ολυμπιακός Λευκωσίας).

Εκ πρώτης όψεως η επιλογή του για το νευραλγικό πόστο του προπονητή εμπεριέχει ρίσκο, δεδομένων των ελάχιστων παραστάσεων που έχει σε επίπεδο α΄κατηγορίας και πολλά για την ΑΕΛ θα εξαρτηθούν από τη δική του παρουσία.

«Ήσουν εκεί μαζί μας. Σε θέλουμε ξανά δίπλα μας!»

Με αυτό το μότο η ΑΕΛ κάλεσε τους 4.000 περυσινούς κατόχους εισιτηρίων διαρκείας και όχι μόνο να συσπειρωθούν γύρω από την ομάδα με φόντο τη νέα (σουπερλιγκάτη) χρονιά.

Ο κόσμος των «βυσσινί» έχει αγκαλιάσει τη νέα εκκίνηση του κλαμπ από την στιγμή που ο Αχιλλέας Νταβέλης ανέλαβε τα ηνία της ΠΑΕ και είναι ένα από τα μεγάλα…όπλα της.

Η απουσία και ο «αέρας»

Τα τέσσερα χρόνια μακριά από τη Super League δεν ήταν και λίγα με συνέπεια η ΑΕΛ να μην έχει τον «αέρα» της «μεγάλης» – κατηγορίας.

Κάτι που σίγουρα θα παίξει ρόλο και μένει να φανεί κατά πόσον θα την επηρεάσει κυρίως σε παιχνίδια «must win» για την επιβίωση της και την επίτευξη του βασικού στόχου που είναι η σωτηρία.

Δεδομένα θα χρειαστεί χρόνο για να εγκλιματιστεί στα νέα αγωνιστικά δεδομένα και μένει να φανεί πόσο θα της κοστίσει από βαθμολογικής άποψης να βρει τα γερά πατήματα της στα γήπεδα της Super League.

Καλείται να δείξει ότι δεν έχασε το DNA της και να σταθεί στην κατηγορία σαν να μην έφυγε ποτέ.

Μάχη για την παραμονή

Θα παλέψει για τη σωτηρία κι εφόσον βγάλει στο χορτάρι τον απαιτούμενο χαρακτήρα και συνέπεια σε (σταθερές) εμφανίσεις και (θετικά) αποτελέσματά, μπορεί να τα καταφέρει.