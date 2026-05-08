Σε ολλανδικά χέρια η φανέλα του πρωτοπόρου στον ΔΕΗ Tour of Hellas 2026

Μια… ροζ ρουκέτα από την Ολλανδία, ο Γέλε Γιόχανινκ της Unibet Rose Rockets, ήταν ο μεγάλος νικητής στο πολυαναμενόμενο, συναρπαστικό τρίτο ετάπ του ΔΕΗ Tour of Hellas 2026, το επονομαζόμενο και ως «βασιλικό» και ταυτόχρονα έκανε δική του τη φανέλα του πρωτοπόρου του μεγάλου ελληνικού ποδηλατικού αγώνα.

Τα 207,3 χλμ. από το λιμάνι του Βόλου μέχρι το Κέντρο Εκθέσεων και Εμπορίου της Λαμίας τα είχαν όλα. Πολλές εναλλαγές στο τοπίο, στα υψομετρικά, στις καιρικές συνθήκες, αλλά και στην πρωτοπορία, καθώς κάθε ομάδα είχε καταστρώσει το δικό της πλάνο με στόχευση σε διαφορετικές φανέλες. Μια πραγματική διαφήμιση της Ελλάδας στις 140 χώρες που ταξίδεψε η τηλεοπτική εικόνα!

Η Unibet Rose Rockets αποκάλυψε από την αρχή τη διάθεσή της να ελέγξει τον ρυθμό και να διεκδικήσει τη νίκη στο ετάπ. Συχνά-πυκνά οι ροζ και γαλάζιες φανέλες της ολλανδικής ομάδας οδηγούσαν το πελοτόν και έχοντας τρεις ποδηλάτες στα τελευταία χιλιόμετρα στην κατηφόρα διαρκείας για τη Λαμία, έβγαλε τον Γιόχανινκ στο τελικό σπριντ με αρκετές δυνάμεις. Το τελικό αποτέλεσμα τους δικαίωσε όπως και τον 30χρονο ποδηλάτη από τον Ντένεκαμπ, ο οποίος πανηγύρισε την πρώτη του επαγγελματική νίκη ύστερα από 5 ώρες 35 λεπτά και 14 δευτερόλεπτα κοπιαστικής προσπάθειας.

«Ήταν πραγματικά πολύ δύσκολα στις ανηφόρες. Η ομάδα μου πίεζε στο μέγιστο. Παραλίγο να με αφήσουν πίσω οι ίδιοι μου οι συναθλητές, αλλά ήταν τόσο δυνατοί, ώστε είπα πως απλώς χρειαζόταν να ακολουθήσω. Αργότερα, όμως, βρήκα το ρυθμό μου και κυνήγησα τη νίκη στο σπριντ», είπε αρχικά ο θριαμβευτής του ετάπ και συνέχισε:

«Είναι απίστευτο, πρόκειται για ένα "ορεινό" ετάπ και είναι η πρώτη μου επαγγελματική νίκη. Πρέπει να ευχαριστήσω όλη την ομάδα που πίστεψε σε μένα. Πετύχαμε μια μεγάλη νίκη»

Πίσω από τον Γιόχανινκ τερμάτισε ο Τσέχος Βάτσλαβ Γέζεκ της Kasper Crypto4Me και πήρε στην κατοχή του τη φανέλα του κορυφαίου κάτω των 23 ετών.

«Ήταν ένας πραγματικά πολύ δύσκολος αγώνας. Το πρώτο μέρος ήταν βροχερό και μετά οι συνθήκες βελτιώθηκαν. Αλλά συνολικά ήταν ένα πολύ απαιτητικό ετάπ, πάνω από 200 χιλιόμετρα.

Πρέπει πραγματικά να μιλήσω για την απόδοση της ομάδας, γιατί σήμερα ήταν καταπληκτικοί. Όλοι έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό για να με βοηθήσουν και κάναμε εξαιρετική δουλειά μαζί. Κατάφερα να μείνω στο πρώτο γκρουπ και μετά ένιωθα πολύ δυνατός.

Στα ενδιάμεσα σπριντ βγήκα δεύτερος και τρίτος. Έπειτα, στο τελικό σπριντ τερμάτισα επίσης δεύτερος. Οπότε, ναι, είμαι πραγματικά πολύ χαρούμενος με αυτό το αποτέλεσμα», είπε ο Τσέχος ποδηλάτης.

Τον ετάπ σχολίασε και ο νικητής στην ειδική κατηγορία Avance Mile, Χεσούς Εράδα της Burgos-Burpellet-BH:

«Ήταν πραγματικά ένα πολύ δύσκολο ετάπ. Στην αρχή, τα βουνά, η βροχή και οι γλιστεροί δρόμοι το έκαναν πολύ απαιτητικό. Και η τελευταία ανηφόρα ήταν επίσης πολύ δύσκολη, αλλά συνολικά η απόδοσή μας ήταν καλή και ελπίζω αύριο να μπορέσουμε να παλέψουμε για τη νίκη».

Ο Λετονός Μπελοχβόστσικς της Bike Aid κράτησε τη φανέλα του κορυφαίου σπρίντερ ευθείας και ο Λουξεμβούργιος Λοΐκ Μπέτεντορφ της Hrinkow Advarics την αντίστοιχη των βουνών.

«Ξέραμε ότι οι σπρίντερ θα αντιμετωπίζαμε πολλές δυσκολίες σε αυτό το ετάπ. Παρ’ όλα αυτά είμασταν αισιόδοξοι ότι θα κρατούσα τη φανέλα για μία ακόμα μέρα και αυτό συνέβη. Έπειτα από 4.500 μ. υψομετρικά και έξι ώρες αγώνα στην πανέμορφη Ελλάδα, είμαι υπερευχαριστημένος με το αποτέλεσμα» είπε ο Λετονός, ενώ ο Μπέτεντορφ πρόσθεσε:

«Ήταν σίγουρα μία από τις πιο δύσκολες μέρες πάνω στο ποδήλατο για μένα. Από την αρχή, το πλάνο ήταν να πιέσω όσο περισσότερο γίνεται για να πάρω τα πρώτα δύο KoMs, και σχεδόν το κατάφερα τέλεια. Πήρα 18 από τους 20 βαθμούς, οπότε είμαι πραγματικά πολύ χαρούμενος γι’ αυτό. Αύξησα τη διαφορά μου στη βαθμολογία της φανέλας και πιστεύω ότι αύριο θα μπορώ να τρέξω λίγο πιο χαλαρά».

Η εξέλιξη του αγώνα

Από το ουδέτερο ξεκίνημα, στην παραλία του Βόλου, βγήκαν τα αδιάβροχα για το πελοτόν. Με τη θερμοκρασία στους 18 βαθμούς, την υγρασία στο 83% και το ψιλόβροχο να μετατρέπει σε γλιστερό το οδόστρωμα, οι ποδηλάτες πήραν την ανηφοριά για τα γραφικά και πανέμορφα χωριά του Πηλίου.

Ο Λοΐκ Μπέντετορφ της Hrinkow Advarics έδειξε από την αρχή τις προθέσεις του να κρατήσει τη φανέλα του «Βασιλιά των Βουνών» με τον Μίχαλ Σχούραν της Team United Shipping να είναι ο μοναδικός που φάνηκε να θέλει να τον ακολουθήσει. Ο Τσέχος γρήγορα εγκατέλειψε την προσπάθεια και ο Μπέτεντορφ πήρε με άνεση το πρώτο σπριντ ανάβασης, κατηγορίας 1, στον Άγιο Γεώργιο, και επομένως 10 πολύτιμους πόντους.

Πίσω του, ο Βέλικο Στόινιτς της Team United Shipping και ο Κύπριος πρωταθλητής Ανδρέας Μιλτιάδης έκαναν το δικό τους αγώνα και πρόσθεσαν 8 και 6 πόντους αντίστοιχα στο δικό τους σακούλι.

Στο πελοτόν, οι επιθέσεις διαδέχονταν η μία την άλλη. Αυτός που έδειξε διάθεση να ανατρέψει την κατάσταση ήταν ο Πολωνός Φίλιπ Γκρουστσίνσκι (MBH Bank CSB Telecom Fort), ο οποίος πριν από το δεύτερο σπριντ ανάβασης, επίσης κατηγορίας 1, με μια γενναία προσπάθεια όχι μόνο έπιασε τον Μπέντετορφ, αλλά τον ξεπέρασε κιόλας κατακτώντας τους 10 πόντους, έναντι 8 του Λουξεμβούργιου.

Κατεβαίνοντας ξανά για τον Βόλο, το ρυθμό στο πελοτόν έδινε η Solution Tech Nippo Rali κι ενώ ο Γκρουστσίνσκι κέρδισε χωρίς αντίπαλο το πρώτο σπριντ ευθείας έξω από το Δημαρχείο της πόλης και πρόσθεσε 6 πόντους στο σύνολό του και σε αυτήν την κατάταξη. Ο Πολωνός πήρε και το δεύτερο σπριντ ευθείας στον Αλμυρό (+6 πόντους), 82 χιλιόμετρα πριν από τον τερματισμό με πρόθεση να αντέξει μέχρι την Ανάβρα στο τρίτο και τελευταίο σπριντ ανάβασης (κατηγορίας 2). Οι ελπίδες του αποδείχτηκε φρούδες, καθώς η Unibet Rose Rockets ανέβασε κι άλλον τον ρυθμό και 15 χιλιόμετρα αργότερα (67 πριν από το τέλος) το πελοτόν «κατάπιε» τον φιλόδοξο Πολωνό.

Ένα γκρουπ 20 ποδηλατών ξεχώρισε με τους Νορβηγούς Έιβιντ Φούγκνερ και Οντ Έικινγκ της Unibet Rose Rockets να δίνουν το ρυθμό και τους Ιταλούς Ματέο Φάμπρο και Ντομένικο Ποτσοβίβο της Solution Tech Nippo Rali να ελέγχουν διακριτικά. Το σπριντ ανάβασης στην Ανάβρα και τους έξι πόντους που έδινε στον πρώτο, κέρδισε ο Φάμπρο με τους Φούγκνερ και Έικινγκ να ακολουθούν, ωστόσο στο τέλος της ημέρας αυτός που είχε πετύχει τον στόχο του ήταν ο Μπέτεντορφ, που διατηρήθηκε στην πρώτη θέση της κατάταξης των βουνών με 38 πόντους, μπροστά από τον Σέρβο Βέλικο Στόινιτς.

Με τα μπόνους δευτερόλεπτα των Avance Miles διαθέσιμα στα 21.5 και 20 χλμ. ο Χεσούς Εράδα της Burgos-Burpellet-BH αποσπάστηκε από τους προπορευόμενους και πέτυχε να κερδίσει 6 δευτερόλεπτα από το συνολικό χρόνο του.

Στο τελευταίο αμιγώς κατηφορικό κομμάτι του ετάπ, οι ποδηλάτες του προπορευόμενου γκρουπ πήγαν «τέρμα γκάζι» με τον Πιότρ Πεκάλα της ATT Investments να δείχνει διάθεση να μπει μπροστά. Στα 2.5 χιλιόμετρα από το τέλος τον έφτασαν οι υπόλοιποι και όλα κρίθηκε στο σπριντ της τελικής ευθείας. Ο Γέλε Γιόχανινκ δικαίωσε τους ομόσταβλούς του στην Unibet Rose Rockets για την εξαιρετική δουλειά που έκαναν από το πρώτα χιλιόμετρα στο Πήλιο και πέρασε πρώτος τη γραμμή του τερματισμού, μπροστά από τον 21χρονο Τσέχο Βάτσλαβ Γέζεκ, ο οποίος επίσης σήκωσε τα χέρια του ψηλά για τη δεύτερη θέση, την υψηλότερη της καριέρας του.