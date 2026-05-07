ΔΕΗ Tour of Hellas 2026: Από το Καρπενήσι η εκκίνηση του 2ου ετάπ ως τη Λάρισα

Το Αγρίνιο με μια ενθουσιώδη υποδοχή καλωσόρισε τους 120 κορυφαίους ποδηλάτες από τις 20 ομάδες, στον τερματισμό του 1ου ετάπ και σήμερα Πέμπτη 7 Μαΐου 2026 ήρθε η ώρα για την εκκίνηση του 2ου ετάπ.

Το Καρπενήσι, η «πρωτεύουσα του βουνού» και κορυφαίος προορισμός τεσσάρων εποχών, γίνεται η αφετηρία του 2ου ετάπ του ΔΕΗ Tour of Hellas 2026, της μεγαλύτερης ετήσιας αθλητικής διοργάνωσης της χώρας, που βάζει την Ελλάδα στον παγκόσμιο αθλητικό χάρτη για μία ακόμη χρονιά.

Στην κεντρική πλατεία του Καρπενησίου είναι προγραμματισμένη η παρουσίαση των ομάδων και οι υπογραφές των αθλητών (11:20 – 12:30) και στις 12:40 θα δοθεί η εκκίνηση, ενώ για τρεις ώρες θα τρέξει και το Μini Side Event με πολλές εκπλήξεις και happenings για μικρούς και μεγάλους.

Ο τερματισμός στη Λάρισα έχει ξεχωριστό συμβολισμό: ο ΔΕΗ Tour of Hellas επιστρέφει στη θεσσαλική πρωτεύουσα μετά το 2022, για πρώτη φορά όμως τερματίζει στην κεντρική πλατεία, μπροστά από το Δημαρχείο, στις 16:00 μετατρέποντας την άφιξη σε ανοιχτή γιορτή για την πόλη και τους επισκέπτες.

Ακολουθεί στις 17:15 το Ride the Beat με την Evangelia, σε μια μεγάλη ανοιχτή μουσική συνάντηση για το κοινό της Θεσσαλίας, που θα ανεβάσει το κέφι στα ύψη.



Σημεία αγωνιστικού ενδιαφέροντος

Χλμ. 0: Εθνική Οδός Λαμίας–Καρπενησίου (Επίσημη Εκκίνηση)

Χλμ. 13,4: Τυμφρηστός (ΚΟΜ 1ης κατηγορίας)

Χλμ. 39,53: Ταρζάν (ΚΟΜ 2ης κατηγορίας)

Χλμ. 51,5: Ρεντίνα (ΚΟΜ 3ης κατηγορίας)

Χλμ. 89,62: Καλλιφώνι (1ο Σπριντ Ευθείας)

Χλμ. 101,8: Καρδίτσα (2ο Σπριντ Ευθείας)

Χλμ. 131,05: Συκιές (Avance Mile)

Χλμ. 157,5: Λάρισα (Τερματισμός)

Στοιχεία για τη διαδρομή

Το ετάπ Καρπενήσι – Λάρισα έχει μήκος 157,5 χλμ. και 1.601 μ. υψομετρικά, συνδυάζοντας απαιτητικές αναβάσεις με γρήγορα κομμάτια που υπόσχονται ένταση μέχρι το τέλος, σε μια υπέροχη διαδρομή .

Η διαδρομή ξεκινά από την Εθνική Οδό Λαμίας–Καρπενησίου και δοκιμάζει νωρίς τους αθλητές με τρεις διαδοχικές αναβάσεις: Τυμφρηστός (ΚΟΜ 1ης κατηγορίας), Ταρζάν (ΚΟΜ 2ης κατηγορίας) και Ρεντίνα (ΚΟΜ 3ης κατηγορίας).

Αυτές οι τρεις αρχικές αναβάσεις διατηρούν το ενδιαφέρον αμείωτο, με την πρώτη και δυσκολότερη ανάβαση να έρχεται νωρίς, μέσα στα πρώτα 13,3 χλμ. της ημέρας. Η βραχώδης κορυφή του Τυμφρηστού (κατηγορίας 1) οδηγεί το πελοτόν σε ένα υψηλό σημείο της Πίνδου.

Η δεύτερη ανάβαση βρίσκεται στον Ταρζάν μετά από 39,5 χλμ. (κατηγορία 2), πριν ο δρόμος κατηφορίσει και στη συνέχεια ανηφορίσει ξανά για την τελευταία βαθμολογούμενη ανάβαση της ημέρας στη Ρεντίνα στα 51,6 χλμ. (κατηγορία 3). Η Ρεντίνα είναι ένα πανέμορφο ορεινό χωριό, με την ιστορική Ιερά Μονή Ρεντίνας να βρίσκεται περίπου 7 χλμ. νοτιοανατολικά του χωριού, η οποία αξίζει μια επίσκεψη αφού οι αναβάτες φτάσουν στην κορυφή.

Για το πελοτόν, όμως, η Λάρισα περιμένει, καθώς τα βουνά «απελευθερώνουν» τους αναβάτες σε 2 σπριντ: στο Καλλιφώνι μετά από 89,6 χλμ. και τελικά στην Καρδίτσα στα 101,8 χλμ. Αφού συγκεντρωθούν οι πόντοι των σπριντ, οι αναβάτες έχουν 30 χλμ. ώστε οι ομάδες να προετοιμάσουν τις τακτικές τερματισμού τους.

Ζωντανά από την ΕΡΤ ο αγώνας

Ο ΔΕΗ Tour of Hellas θα μεταδοθεί για πρώτη φορά ζωντανά από ανοικτό κανάλι της ΕΡΤ, την ΕΡΤ 2 Σπορ και παράλληλα από τη διαδικτυακή πλατφόρμα ERTFLIX όπως κάθε χρόνο. Η ΕΡΤ θα έχει και μεταδόσεις, πριν και στο τέλος κάθε ετάπ, με τη δημοσιογραφική της ομάδα να δίνει τον παλμό της διοργάνωσης σε κάθε πόλη εκκίνησης και τερματισμού και βάζοντας μοναδικές εικόνες μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι.

Παράλληλες δράσεις με επίκεντρο τα παιδιά

Με εντυπωσιακούς αριθμούς και ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα, οι παράλληλες δράσεις του ΔΕΗ Tour of Hellas αναδεικνύουν τον παιδαγωγικό και κοινωνικό χαρακτήρα της διοργάνωσης. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 7 παράλληλες και 13 πρόδρομες εκδηλώσεις, 34 επισκέψεις σε σχολεία, με τη συμμετοχή 40 εκπαιδευτών και συνεργατών, σε μια περιοδεία 90 ημερών και 370 δράσεων. Περισσότεροι από 10.000 μαθητές με ενεργή συμμετοχή, ενώ διανεμήθηκαν 60.000 αναμνηστικά από τους χορηγούς, προσελκύοντας χιλιάδες θεατές.

Οι διαδρομές του φετινού Γύρου

Η φετινή διοργάνωση μετατρέπει την ελληνική περιφέρεια σε παγκόσμιο επίκεντρο, κινητοποιώντας 5 Περιφέρειες και —άμεσα ή έμμεσα— 44 Δήμους σε μια διαδρομή 5 ημερών που κόβει την ανάσα. Συνολικά 108 πόλεις και χωριά γίνονται το επίκεντρο του φετινού Γύρου, αναδεικνύοντας τη δυναμική της χώρας σε κάθε χιλιόμετρο της διαδρομής.



1ο Ετάπ (6 Μαΐου 2026): Ιωάννινα – Αγρίνιο

171,6χλμ – 988μ. συνολικής ανηφόρας (υψομετρικά)

2ο Ετάπ (7 Μαΐου 2026): Καρπενήσι – Λάρισα

157,5χλμ – 1.601μ. συνολικής ανηφόρας

3ο Ετάπ (8 Μαΐου 2026): Βόλος – Λαμία

207,3χλμ – 4.216μ. συνολικής ανηφόρας

4ο Ετάπ (9 Μαΐου 2026): Αταλάντη – Αχαρνές (Πάρνηθα)

180,9χλμ – 2.808μ. συνολικής ανηφόρας

5ο Ετάπ (10 Μαΐου 2026): Πειραιάς – Αθήνα (Σύνταγμα)

146,5χλμ – 1.381μ. συνολικής ανηφόρας

Για περισσότερες πληροφορίες στο επίσημο site της διοργάνωσης: www.hellas-tour.gr