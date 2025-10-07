Αναμονή χωρίς τέλος για το μνημόνιο συνεργασίας ΠΑΕ ΠΑΟΚ – Ερασιτέχνη!

Καμία εξέλιξη δεν έχει σημειωθεί από την πλευρά του Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ, με τον χρόνο να κυλά εις βάρος όλων στο κρίσιμο ζήτημα της Νέας Τούμπας και του μνημονίου συνεργασίας με την ΠΑΕ.

Ήταν στις 24 Σεπτεμβρίου όταν ο ΑΣ ΠΑΟΚ, μετά τη δημοσιοποίηση της είδησης, επιβεβαίωνε επισήμως ότι έχει στα χέρια του την εισήγηση της Επιτροπής που είχε ο ίδιος ορίσει για το θέμα. Στην ενημέρωση εκείνης της ημέρας, διευκρινιζόταν ότι «το Διοικητικό Συμβούλιο δεν έχει ακόμα συνεδριάσει ώστε να αξιολογήσει την εισήγηση της Επιτροπής και να αποφασίσει τους όρους που θα απαρτίζουν το τελικό σχέδιο του MoU».

Έκτοτε, όμως, καμία συνέχεια. Παρότι έχουν περάσει σχεδόν δύο εβδομάδες, δεν έχει υπάρξει καμία ενημέρωση για συνεδρίαση του Δ.Σ. ή οποιαδήποτε πρόοδο στη διαδικασία. Η ΠΑΕ παρέδωσε το δικό της μνημόνιο ήδη από τις 21 Ιουλίου και από τότε, η υπόθεση παραμένει στάσιμη.

Η καθυστέρηση αυτή προκαλεί έντονη ανησυχία και απορίες. Κανείς δεν μπορεί να εξηγήσει γιατί η διοίκηση του ΑΣ δεν προχωρά στο επόμενο βήμα, δεν επικοινωνεί τα όσα συμβαίνουν, ούτε έχει φέρει στην ΠΑΕ το αποτέλεσμα της δουλειάς της Επιτροπής. Ο Ερασιτέχνης είχε σημειώσει ότι μέχρι το τέλος της προηγούμενης εβδομάδας θα έφερνε στην ΠΑΕ το μνημόνιο συνεργασίας, αλλά... σιωπή.

Το γεγονός ότι ο χρόνος περνά χωρίς αποφάσεις επιβαρύνει το συνολικό χρονοδιάγραμμα των διαδικασιών για τη Νέα Τούμπα και στέλνει ένα ακόμη λάθος μήνυμα για τη συνεργασία των δύο πλευρών. Και στο τέλος της ημέρας, είναι λογικό να δημιουργεί εύλογες απορίες γιατί τόση... μυστικοπάθεια από τον ΑΣ ΠΑΟΚ για το αποτέλεσμα, μετά το πέρας της αποστολής που είχε η Επιτροπή.

Τη στιγμή που οι φίλοι του ΠΑΟΚ, περιμένουν έμπρακτα βήματα και όχι σιωπή.

Και όλα αυτά στον απόηχο της ανακοίνωσης από τις Δυτικές Συνοικίες, μίας «σκληρής» και αποκαλυπτικής ανακοίνωσης που «ζητά» απαντήσεις και από τον Ερασιτέχνη αλλά και από τον Θανάση Κατσαρή για τα όσα φέρεται να έχει πει στους οπαδούς...