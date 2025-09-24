ΑΣ ΠΑΟΚ: «Το κείμενο της Επιτροπής είναι ένα προσχέδιο - Οι τελικοί όροι θα διαμορφωθούν από το ΔΣ»

Απόσταση από τις διαρροές που αφορούν το περιεχόμενο του κειμένου που συνέταξε η Τεχνοκρατική Επιτροπή παίρνει ο ΑΣ ΠΑΟΚ μέσω σχετικής ανακοίνωσης, τονίζοντας πως οι τελικοί όροι θα διαμορφωθούν στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Από τη Δευτέρα (22/9) έλαβε, όπως φαίνεται στα χέρια του, ο ΑΣ ΠΑΟΚ το κείμενο της Τεχνοκρατικής Επιτροπής που αφορά τη Νέα Τούμπα και υπογράφεται από τους Κωνσταντίνο Κατάκαλο, αναπληρωτή καθηγητή ΑΠΘ – Διευθυντή Ε.Π.Α.Υ.Κ., Κωνσταντίνο Κορνιλάκη, εταίρο της νομικής εταιρείας «Κ2Α LAW FIRM» και Nικόλαο Κωνσταντινίδη, πολιτικό μηχανικό – τεχνικό σύμβουλο-ιδρυτή του Ομίλου «ΑΝΑΔΟΜΩ».

Άνθρωποι, επαγγελματίες που επιλέχθηκαν από τον Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ με σαφές αντικείμενο τη σύνταξη μνημονίου και την παροχή τεχνικών συμβουλών στους επιτελείς του ΑΣ.

Από τη στιγμή, λοιπόν, που έγινε γνωστό πως ο Ερασιτέχνης έλαβε στα χέρια του τις προτάσεις της Επιτροπής, ακολούθησε η επίσημη ανακοίνωση, επιβεβαιώνοντας πως: «Παρελήφθησαν, από την αρμόδια τεχνοκρατική επιτροπή, οι προτάσεις της, για το νέο Γήπεδο Τούμπας, οι οποίες θα αναλυθούν και θα συζητηθούν στο επόμενο Διοικητικό Συμβούλιο».

Άμεσα βγήκαν στη δημοσιότητα πληροφορίες που αφορούν το μνημόνιο συνεργασίας, με την ΠΑΕ ΠΑΟΚ να δείχνει θετική διάθεση, υπογραμμίζοντας πως είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. «Είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε ακόμη και αύριο με τον ΑΣ αυτονόητα πάνω στο συγκεκριμένο κείμενο που τους κατέθεσε η τεχνοκρατική επιτροπή του Ερασιτέχνη», ανέφεραν μεταξύ άλλων οι επιτελείς της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, αντιλαμβανόμενοι πως δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο.

Το απόγευμα της Τετάρτης όμως (24/9), ο ΑΣ πήρε απόσταση από τα δημοσιεύματα και τις διαρροές, ξεκαθαρίζοντας πως το μνημόνιο συνεργασίας δεν είναι παρά ένα προσχέδιο, μία εισήγηση προς το ΔΣ και οι τελικοί όροι θα διαμορφωθούν από το Συμβούλιο...

«Ο Α.Σ ΠΑΟΚ. ενημερώνει ότι σχετικά δημοσιεύματα – «διαρροές» που αφορούν στο περιεχόμενο του πορίσματος της τεχνοκρατικής επιτροπής, εμπεριέχουν ασάφειες και δύναται να επηρεάσουν αρνητικά την κοινή γνώμη, περαιτέρω δε, εκθέτουν τα μέλη της τεχνοκρατικής επιτροπής, τα οποία έχουν υπογράψει σύμφωνο εμπιστευτικότητας, το δε Διοικητικό Συμβούλιο δεν έχει ακόμα συνεδριάσει ώστε να αξιολογήσει την εισήγηση της Επιτροπής και να αποφασίσει τους όρους που θα απαρτίζουν το τελικό σχέδιο του MoU.

Διευκρινίζεται ότι το κείμενο που συνέταξε η Τεχνοκρατική Επιτροπή αποτελεί ένα προσχέδιο / εισήγηση προς το ΔΣ, με σκοπό τη διασφάλιση των δικαιωμάτων του σωματείου στις διαπραγματεύσεις του με οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο.

Οι τελικοί όροι του MoU θα διαμορφωθούν από το ΔΣ, λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση της Επιτροπής, με ίσους όρους έναντι όλων (εγγυήσεις, ρήτρες, χρονοδιάγραμμα, όρους κυρίας σύμβασης κλπ) στο πλαίσιο των αποφάσεων που έχει ήδη λάβει.

Φυσικά, προτεραιότητα για την πρώτη συζήτηση επάνω στους τελικούς όρους του MoU, δίνεται στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ».