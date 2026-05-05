ΜακΓκρέιντι: «Ο Λεμπρόν θα πρέπει να έχει double-double με 30 πόντους για να κερδίσουν οι Λέικερς τους Θάντερ»

Ο Τρέισι ΜακΓκρέιντι μίλησε για το Game 1 των Λος Άντζελες Λέικερς με τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ και τόνισε πως ο Λεμπρόν Τζέιμς θα πρέπει να κάνει τα… πάντα για να κερδίσουν οι «Λιμνάνθρωποι».

Οι Λος Άντζελες Λέικερς κέρδισαν όλα τα προγνωστικά και τις προβλέψεις και κατάφεραν να πάρουν την πρόκριση απέναντι στους Χιούστον Ρόκετς με 4-2. Τώρα, έχουν μπροστά τους την πιο δύσκολη δοκιμασία που θα μπορούσαν, καθώς θα αναμετρηθούν στα ημιτελικά της Δύσης με τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ.

Ο Τρέισι ΜακΓκρέιντι μίλησε στο «AT&T NBA Showtime» και αναφέρθηκε σε αυτή την σειρά. Ξεκαθάρισε πως οι Λέικερς δεν έχουν το βάθος που χρειάζονται και ότι αν θέλουν να πάρουν τη νίκη θα πρέπει ο Λεμπρόν Τζέιμς να… κερδίσει ξανά τον χρόνο και να τελειώσει με 30 πόντους και διψήφιο αριθμό ασίστ.

«Ο Λεμπρόν Τζέιμς θα πρέπει να γυρίσει πίσω τον χρόνο και να κάνει ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι. Μιλάω για 30 πόντους. Μιλάω για ριμπάουντ, για διψήφιο αριθμό ασίστ. Το αποτύπωμά του θα πρέπει να είναι πάνω σε όλο το παιχνίδι επειδή οι Θάντερ έχουν βάθος. Και χωρίς τον Λούκα θα πρέπει να βρουν από αλλού σκορ και δεν νομίζω πως έχουν το βάθος που χρειάζονται για να αντιμετωπίσουν μία ομάδα όπως οι Θάντερ» ανέφερε.