Lakers' Corner: Ιστορικός Σμαρτ, «βασιλιάς» Λεμπρόν και εύκολα το 2-0

Ο Μάρκους Σμαρτ… πήρε την σκυτάλη από τον Λουκ Κενάρντ, «έγραψε» ιστορία με τους Λος Άντζελες Λέικερς και οδήγησε τους «Λιμνανθρώπους» στο 2-0 στην σειρά με τους Χιούστον Ρόκετς.

Μπορεί να μπήκαν στην σειρά ως underdogs, μπορεί να μην έχουν τους Λούκα Ντόντσιτς και Όστιν Ριβς, μπορεί να επέστρεψε ο Κέβιν Ντουράντ, όμως οι φετινοί Λος Άντζελες Λέικερς… δεν μασάνε. Η ομάδα του Τζέι Τζέι Ρέντικ ήταν τακτικά άψογη ξανά απέναντι στους Χιούστον Ρόκετς, εκμεταλλεύτηκαν όλες τις αδυναμίες τους και κέρδισαν με 101-94. Έτσι, έκαναν το 2-0 στην σειρά στα play-offs και πάνε στο Χιούστον γνωρίζοντας πως μία νίκη πιθανότατα θα τους είναι αρκετή.

Η προϊστορία του Λεμπρόν και η τρομερή άμυνα

Πλέον, η προϊστορία του Λεμπρόν Τζέιμς… δείχνει Λέικερς. Αναλυτικότερα, όταν ο «Βασιλιάς» έχει προβάδισμα δύο νικών, δεν έχει χάσει ποτέ σειρά στα play-offs. Και πέρα από την προϊστορία, το ίδιο δείχνει και η εικόνα των δύο ομάδων.

Για δεύτερο συνεχόμενο ματς οι «Λιμνάνθρωποι» κράτησαν τους Ρόκετς κάτω από τους 100 πόντους και κατάφεραν να… εξουδετερώσουν το μεγαλύτερό τους όπλο: τον Κέβιν Ντουράντ. Ο αστέρας των «Ρουκετών» είχε μόλις 3 πόντους στο δεύτερο ημίχρονο και ολοκλήρωσε το ματς με play-off career-tie 9 λάθη.

Ο Ρέντικ έχει… δέσει κόμπο τον Ίμε Ουντόκα, έχει καταφέρει να οδηγήσει τα παιχνίδια εκεί που θέλει και μάλιστα πέτυχε και κάτι που δεν έχει ξαναγίνει στην ιστορία του ΝΒΑ.

Η ομάδα του Ρέντικ πέτυχε κάτι μοναδικό

Φυσικά, όποια ομάδα δεν είχε τους δύο μεγάλους της αστέρες διαθέσιμους, όλοι θα περίμεναν να χάσει με… κάτω τα χέρια. Αλλά οι Λέικερς δεν είναι «όποια ομάδα». Το σύνολο του Ρέντικ έχει δείξει χαρακτήρα, τακτική προσήλωση και κατάφερε να πετύχει κάτι μοναδικό.

Πιο συγκεκριμένα, μόλις δύο φορές στην ιστορία του «μαγικού κόσμου» ομάδα έχει καταφέρει να κερδίσει ματς στα play-offs χωρίς να αγωνίζονται δύο παίκτες που έκαστος είχαν 20+ πόντους κατά μέσο όρο και 100+ εύστοχα τρίποντα στην regular season. Αυτές οι δύο φορές είναι οι φετινές νίκες των Λέικερς απέναντι στις «Ρουκέτες».

O Σμαρτ… ντύθηκε Κενάρντ και «έγραψε» ιστορία

Με τους Ντόντσιτς και Ριβς εκτός, οι υπόλοιποι γκαρντ των Λέικερς έχουν αναλάβει το κατέβασμα την μπάλα και την δημιουργία (πάντα μαζί με τον Λεμπρόν Τζέιμς). Τόσο ο Μάρκους Σμαρτ όσο και ο Λουκ Κενάρντ έχουν κάνει το step-up και δίνουν το… 200% στο πιο σημαντικό σημείο της σεζόν.

Στο πρώτο ματς ο Κενάρντ με την ευστοχία του «έγραψε» ιστορία με την φανέλα των Λέικερς και στο δεύτερο παιχνίδι ήταν η σειρά του Σμαρτ. Πιο συγκεκριμένα, έκανε εξαιρετική εμφάνιση και στις δύο πλευρές του παρκέ και έγινε ο πρώτος «Λιμνάνθρωπος» με 5+ τρίποντα και 5+ κλεψίματα σε αγώνα στα play-offs.

Ο «Βασιλιάς» έχει… θυμηθεί τα νιάτα του

Εννοείται πως δεν γίνεται να μην σταθώ και στον Λεμπρόν Τζέιμς. Ο «Βασιλιάς» λίγο πριν ξεκινήσουν τα play-offs άρχισε να ανεβάζει στροφές και δείχνει παραπάνω από έτοιμος τώρα να «κουβαλήσει» ξανά την ομάδα του.

Ο Λεμπρόν θα μπορούσε να πετύχει μέχρι και triple-double και έκανε τα… πάντα στο παρκέ. Δεν παίρνει βιαστικές επιθέσεις, δεν εκβιάζει σουτ και εμπιστεύεται απόλυτα τους συμπαίκτες του. Ο «Βασιλιάς» δείχνει πως ακόμα μπορεί να κάνει την διαφορά στον «μαγικό κόσμο» και είναι κοντά σε μία από τις μεγαλύτερες προκρίσεις της καριέρας του, καθώς από την πρώτη στιγμή οι Ρόκετς ήταν το απόλυτο φαβορί για την πρόκριση.

Τα στατιστικά των «Λιμνανθρώπων»

Λεμπρόν Τζέιμς: 28 πόντοι (8/20 σουτ, 2/5 τρίποντα, 10/14 βολές), 8 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 1 κλέψιμο και 3 λάθη σε 39:12.

LeBron James vs. Houston Rockets 4/21/2026



28 PTS | 8-20 FG | W 101-94 pic.twitter.com/QiwqbkLdaj — NBA Shooting Audit (@NBAShotAudit) April 22, 2026

Ρούι Χατσιμούρα: 13 πόντοι (5/10 σουτ, 3/6 τρίποντα), 5 ριμπάουντ και 2 ασίστ σε 42:34.

Rui Hachimura vs. Houston Rockets 4/21/2026



13 PTS | 5-10 FG | W 101-94 pic.twitter.com/gBms9IrLXl — NBA Shooting Audit (@NBAShotAudit) April 22, 2026

ΝτεΆντρε Έιτον: 6 πόντοι (3/8 σουτ), 5 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 μπλοκ και 1 λάθος σε 26:36.

Deandre Ayton vs. Houston Rockets 4/21/2026



6 PTS | 3-8 FG | W 101-94 pic.twitter.com/viP4Dw7aks — NBA Shooting Audit (@NBAShotAudit) April 22, 2026

Μάρκους Σμαρτ: 25 πόντοι (8/13 σουτ, 5/7 τρίποντα, 4/5 βολές), 2 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 5 κλεψίματα, 1 μπλοκ και 3 λάθη σε 35:29.

Marcus Smart vs. Houston Rockets 4/21/2026



25 PTS | 8-13 FG | W 101-94 pic.twitter.com/vZppupvK3X — NBA Shooting Audit (@NBAShotAudit) April 22, 2026

Λουκ Κενάρντ: 23 πόντοι (8/13 σουτ, 3/6 τρίποντα, 4/4 βολές), 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 3 κλεψίματα και 2 λάθη σε 41:58.

Luke Kennard vs. Houston Rockets 4/21/2026



23 PTS | 8-13 FG | W 101-94 pic.twitter.com/O0ivbb1WpU — NBA Shooting Audit (@NBAShotAudit) April 22, 2026

Τζέικ ΛαΡάβια: 0 πόντοι (0/2 σουτ, 0/1 τρίποντο), 2 ριμπάουντ, 1 μπλοκ και 2 λάθη σε 15:50.

Jake LaRavia vs. Houston Rockets 4/21/2026



0 PTS | 0-2 FG | W 101-94 pic.twitter.com/bJDpkTpzQP — NBA Shooting Audit (@NBAShotAudit) April 22, 2026

Τζάκσον Χέιζ: 6 πόντοι (1/2 σουτ, 0/1 τρίποντο, 4/5 βολές), 4 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο και 2 μπλοκ σε 21:24.

Jaxson Hayes vs. Houston Rockets 4/21/2026



6 PTS | 1-2 FG | W 101-94 pic.twitter.com/CsEpDJZUiS — NBA Shooting Audit (@NBAShotAudit) April 22, 2026

Τζάρεντ Βαντερμπίλτ: 0 πόντοι (0/3 σουτ, 0/2 τρίποντα), 5 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 13:41.

Jarred Vanderbilt vs. Houston Rockets 4/21/2026



0 PTS | 0-3 FG | W 101-94 pic.twitter.com/dkeYOMFP2R — NBA Shooting Audit (@NBAShotAudit) April 22, 2026

Μπρόνι Τζέιμς: 0 πόντοι (0/1 σουτ) και 1 λάθος σε 3:16.

Μαξ Κλέμπερ: DNP.

Ντάλτον Κνεκτ: DNP.

Νικ Σμιθ Τζούνιορ: DNP.

Αντού Τιέρο: DNP.

Σύνολο: 101 πόντοι (33/72 σουτ - 45,8%, 13/28 τρίποντα - 46,4%, 22/28 βολές - 78,6%), 37 ριμπάουντ, 21 ασίστ, 11 κλεψίματα, 5 μπλοκ και 12 λάθη.

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Το πρώτο παιχνίδι στο Χιούστον θα γίνει στις 25/4 (03:00), ενώ το Game 4 θα διεξαχθεί στις 27/4 (04:30).