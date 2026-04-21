Το άξιζε, το πήρε: Προπονητής της χρονιάς στην Ευρωλίγκα ο Πέδρο Μαρτίνεθ της Βαλένθια

Κορυφαίος προπονητής της φετινής σεζόν της Euroleague αναδείχτηκε ο Πέδρο Μαρτίνεθ της Βαλένθια.

Το βραβείο του προπονητή της φετινής σεζόν της Euroleague κέρδισε ο Πέδρο Μαρτίνεθ, ο οποίος έκανε εξαιρετικά πράγματα με τη Βαλένθια. Ο 64χρονος τεχνικός οδήγησε τις «νυχτερίδες» στη δεύτερη θέση της regular season στη βαθμολογία, μετά από έναν χρόνο απουσίας τους από τη διοργάνωση.

Ο Τόμας Μασιούλις της Ζάλγκιρις βρέθηκε στη δεύτερη θέση, ενώ ο Γιώργος Μπαρτζώκας του Ολυμπιακού συμπλήρωσε την πρώτη τριάδα.

Προπονώντας στην Ευρωλίγκα για πρώτη φορά από τον Νοέμβριο του 2018 με έναν σύλλογο που επέστρεψε στη διοργάνωση μετά από ένα χρόνο απουσίας, ο 64χρονος οδήγησε τη Βαλένθια στη 2η θέση της κανονικής περιόδου. Η Βαλένθια όχι μόνο είχε το δεύτερο καλύτερο ρεκόρ νικών, αλλά και ηγήθηκε της κανονικής περιόδου στο σκοράρισμα (90,9 πόντοι ανά παιχνίδι) και κατατάχθηκε μεταξύ των κορυφαίων σε πολλές άλλες στατιστικές κατηγορίες.

Αυτή είναι η πρώτη φορά που ένας προπονητής της Βαλένθια κερδίζει το βραβείο. Ο Μαρτίνεθ γίνεται ο τέταρτος προπονητής ισπανικής καταγωγής που κερδίζει το βραβείο, μαζί με τους Τσους Ματέο (2023-24) και Πάμπλο Λάσο (2014-15 και 2017-18), που κέρδισαν με τη Ρεάλ Μαδρίτης, και τον Τσάβι Πασκουάλ (2009-10), που έλαβε την τιμή με την Μπαρτσελόνα.

Ο Μαρτίνεθ ξεκίνησε τη σεζόν με μόνο 41 παιχνίδια προπονητικής εμπειρίας στην Euroleague, αλλά αφού ξεκίνησε τη σεζόν με σημαντικά προβλήματα τραυματισμών, η Βαλένθια ξεπέρασε ένα ξεκίνημα με ρεκόρ 2-3 και κατέγραψε το πρώτο της σερί τριών νικών, διατηρώντας ένα νικηφόρο ρεκόρ για το υπόλοιπο της σεζόν.

Στα τέλη Νοεμβρίου, η Βαλένθια ξεκίνησε ένα σερί οκτώ νικών σε εννέα παιχνίδια που περιελάμβαναν νίκες σε τρία από τα πιο δύσκολα εκτός έδρας γήπεδα σε όλο το μπάσκετ, με τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό Aktor και τον Ερυθρό Αστέρα. Η Βαλένθια συνέχισε να ξεπερνά τις πιθανότητες και χρησιμοποίησε το ρεκόρ 4-0 τον Απρίλιο για να σκαρφαλώσει μέχρι τη δεύτερη θέση και να κερδίσει πλεονέκτημα έδρας στα πλέι οφ.

Η Βαλένθια τερμάτισε ισόβαθμη με τις δεύτερες περισσότερες νίκες άνω των 10 πόντων (12) και είχε το καλύτερο ποσοστό νικών (85,7%) σε παιχνίδια με τέτοια αποτελέσματα. Η ομάδα τερμάτισε την κανονική σεζόν δεύτερη σε ευστοχία τρίποντων (11,7 ανά παιχνίδι), ριμπάουντ (37,7 ριμπάουντ) και μπλοκ (3,2 μπάλες ανά παιχνίδι), τρίτη σε ασίστ (21,0 ριμπάουντ ανά παιχνίδι) και επιθετικά ριμπάουντ (13,0 ριμπάουντ ανά παιχνίδι) και τέταρτη σε κλεψίματα (6,9 μπάλες ανά παιχνίδι).

Ο Μαρτίνεθ είναι ο 14ος διαφορετικός αποδέκτης του βραβείου του οροπονητή της χρονιάς. Μόνο οι Ζέλικο Ομπράντοβιτς και Γιώργιος Μπαρτζώκας το έχουν κερδίσει τρεις φορές, ενώ οι Έτορε Μεσίνα, Δημήτρης Ιτούδης και Λάσο το έχουν κερδίσει από δύο φορές ο καθένας. Άλλοι προηγούμενοι νικητές περιλαμβάνουν τον βραβευμένο με το βραβείο της περασμένης σεζόν Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, καθώς και τους Πίνι Γκέρσον, Ντούσκο Βουγιόσεβιτς, Τσάβι Πασκουάλ, Ντούσαν Ίβκοβιτς, Ντέιβιντ Μπλατ και Εργκίν Αταμάν.

