Καταιγίδα εξελίξεων: Ο Βρούτσης στέλνει τον Λιόλιο στον εισαγγελέα και στην ΕΕΑ!

Η αντίστροφη μέτρηση για τον Βαγγέλη Λιόλιο έχει πλέον αρχίσει! Στο Υπουργείο Αθλητισμού έχουν λάβει πολύ σοβαρά την υπόθεση των καταγγελιών κατά του προέδρου της ΕΟΚ και οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές.

Οι σοκαριστικές αποκαλύψεις για τη δράση του Βαγγέλη Λιόλιου, αλλά και τα όσα συνταρακτικά συμβαίνουν στο ελληνικό μπάσκετ επί της προεδρίας του στην Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, έχουν φέρει την κινητοποίηση της Πολιτείας και συγκεκριμένα του υπουργού Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση.

Μετά την συνέντευξη Τύπου παραχώρησε ο δικηγόρος Μιχάλης Δημητρακόπουλος, ο οποίος έβγαλε στη... φόρα μέρος της σήψης στην οποία έχει περιέλθει το ελληνικό μπάσκετ, με την ξεκάθαρη εμπλοκή του Βαγγέλη Λιόλιου που δεν δρα μόνο ως πρόεδρος της ΕΟΚ, αλλά και ως αφεντικό του Προμηθέα, παρά το ασυμβίβαστο που υπάρχει, ήρθε η ώρα του... εισαγγελέα!

Στο Υπουργείο Αθλητισμού έχουν λάβει πολύ σοβαρά την υπόθεση των καταγγελιών και σύμφωνα με πληροφορίες ο κ.Βρούτσης παραπέμπει στον αθλητικό εισαγγελέα και στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού τα όσα έχουν καταγγελθεί για τη σχέση του προέδρου της ΕΟΚ με τον σύλλογο της Πάτρας, μιας και η ΕΕΑ είναι εκείνη που ελέγχει θεσμικά τη νομιμότητα της ιδιοκτησίας των συλλόγων, καθώς και τις μεταβιβάσεις των μετοχών στον χώρο του επαγγελματικού αθλητισμού.

Εξίσου σημαντικό όμως ότι στην υπόθεση μπαίνει και η Εθνική Πλατφόρμα Αθλητικής Ακεραιότητας, εκείνη δηλαδή που εξετάζει τα πιθανά χειραγωγημένα παιχνίδια.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού, Γιώργος Μαυρωτάς παραπέμπει τις καταγγελίες και στην ΕΠΑΘΛΑ, ώστε να διερευνήσει την πιθανή χειραγώγηση αγώνων μπάσκετ και σε ό,τι αφορά στη διαιτησία.

