Ο Αθηναϊκός χορήγησε κανονικά εισιτήρια στους περυσινούς τελικούς με τον Ολυμπιακό (photos)

Δύο μέτρα και δύο σταθμά εφάρμοσε ο Αθηναϊκός καθώς ακολουθώντας πιστά την προκήρυξη πέρυσι έδωσε εισιτήρια στους οπαδούς του Ολυμπιακού ενώ φέτος έκλεισε τις πόρτες και στους μεμονωμένους φιλάθλους που είχαν εισιτήρια.

Πιο συγκεκριμένα η προκήρυξη προβλέπει και φέτος - όπως και πέρυσι - ότι ο φιλοξενούμενος δικαιούται 20% των εισιτηρίων.

Ο Ολυμπιακός πήρε πέρυσι κανονικά και πανηγύρισε μάλιστα μία νίκη που του χάρισε το πρωτάθλημα.

Αντιθέτως φέτος καταστρατήγησε τον κανονισμό που αναφέρει πως πρέπει να χορηγηθούν το 20% των εισιτηρίων. Η Αστυνομία έκρινε ότι υπήρχε κίνδυνος επεισοδίων (!) και σε συνεργασία με τον Αθηναϊκό απαγόρευσε τη χορήγηση των εισιτηρίων.

Και σαν να μην έφτανε αυτό, μεμονωμένοι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού αγόρασαν εισιτήρια και τους απαγορεύθηκε η είσοδος στο γήπεδο. Κάτι που προκάλεσε τελικά τη διακοπή του αγώνα και πιθανόν του πρωταθλήματος…