Παναθηναϊκός - Θύρα 13: «Κανείς δεν παίζει με τον κόσμο, όποιο κι αν είναι το κόστος»!

Ο Ερασιτέχνης Παναθηναϊκός και η Θύρα 13 με κοινή ανακοίνωση πήραν θέση στις χουντικές τεχνικές του Αθηναϊκού και της ΕΛΑΣ.

Η «πράσινη» διοίκηση μαζί με τους οργανωμένους οπαδούς του «τριφυλλιού» τόνισαν πως κανείς δεν παίζει με τον κόσμο του Παναθηναϊκού, όποιο κι αν είναι το κόστος.

Υπενθυμίζουμε πως νωρίτερα σε μία κίνηση που παραπέμπει στη δικτατορικά καθεστώτα, ο Αθηναϊκός και η ΕΛΑΣ απαγόρευσαν την είσοδο στο γήπεδο του Βύρωνα σε 40 φίλους του Παναθηναϊκού που είχαν προμηθευτεί μεμονωμένα και νόμιμα εισιτήρια, κάτι που προφανώς έφερε την αντίδραση της «πράσινης» διοίκησης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος και η Θύρα 13 τοποθετούνται από κοινού για την απόφαση της απόσυρσης της γυναικείας ομάδας μπάσκετ του Συλλόγου από τον τελικό με τον Αθηναϊκό.

Ο Σύλλογος και ο κόσμος του είναι ταυτόσημες έννοιες από τις 3 Φεβρουαρίου του 1908 και αυτό είναι κάτι που δεν πρόκειται να αλλάξει ποτέ.

Όσες φορές θα αντιμετωπίζεται ο κόσμος της ομάδας μας με εχθρικό τρόπο η αντίδραση θα είναι πάντα αδιαπραγμάτευτη.

Σήμερα γίναμε μάρτυρες μιας πρωτόγνωρης κατάστασης στον Βύρωνα καθώς αποφασίστηκε να μείνουν εκτός γηπέδου περίπου 40 οπαδοί μας ΜΕ εισιτήρια χωρίς να μετακινηθούν οργανωμένα.

Για ακόμα μια φορά το γηπεδούχο σωματείο μαζί με την αστυνομία έδειξε ότι δεν επιθυμεί να βρεθεί οποιαδήποτε Παναθηναϊκή φωνή στο γήπεδο και σε συνεργασία με την αστυνομία συναποφάσισαν να τους αφήσουν εκτός!

Το σωματείο του Βύρωνα δεν μπορεί να παίζει με τον Παναθηναϊκό και το λαό του και τέτοιες αναχρονιστικές πρακτικές θα μας βρίσκουν απέναντι ΟΠΟΙΟ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ!

Ποιος θα αποφασίσει, ποιος θα μου στερήσει την ομάδα που αγαπώ…».