Όσα αναφέρει η ένσταση του Παναθηναϊκού στο φύλλο αγώνα στο παιχνίδι με τον Αθηναϊκό

Ο Παναθηναϊκός προχώρησε σε ένσταση αναφορικά με το περιστατικό που έλαβε χώρα στον πρώτο τελικό της Α1 Γυναικών απέναντι στον Αθηναϊκό στο κλειστό «Δ. Καλτσάς» στον Βύρωνα.

Σύμφωνα με τα όσα υποστηρίζει ο σύλλογος, είχαν διατεθεί εισιτήρια σε μεμονωμένους φιλάθλους της γηπεδούχου ομάδας, στους οποίους τελικά δεν επετράπη η είσοδος, όπως αναφέρει, κατά παράβαση των κανονισμών και της νομοθεσίας.

Ο Παναθηναϊκός επιφυλάσσετα, ζητώντας την εξέταση του θέματος από τις αρμόδιες αρχές, στο πλαίσιο της διακοπής της αναμέτρησης.

Αναλυτικά η ένστασή του:

«Εκ μέρους του Παναθηναϊκού Αθλητικού Ομίλου, διατέθηκαν εισιτήρια σε μεμονωμένους φιλάθλους από τη γηπεδούχο ομάδα, στους οποίους απαγορεύτηκε τελικά η είσοδος στον αγωνιστικό χώρο και τις θέσεις τους κατά παράβαση των κανονισμών και του νόμου, επιφυλασσόμενο το σωματείο του Παναθηναϊκού Αθλητικού Ομίλου, παντός νομίμου δικαιώματός του».