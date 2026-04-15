Όσα αναφέρει η ένσταση του Παναθηναϊκού στο φύλλο αγώνα στο παιχνίδι με τον Αθηναϊκό

Σύμφωνα με τα όσα υποστηρίζει ο σύλλογος, είχαν διατεθεί εισιτήρια σε μεμονωμένους φιλάθλους της γηπεδούχου ομάδας, στους οποίους τελικά δεν επετράπη η είσοδος, όπως αναφέρει, κατά παράβαση των κανονισμών και της νομοθεσίας.
Ο Παναθηναϊκός επιφυλάσσετα, ζητώντας την εξέταση του θέματος από τις αρμόδιες αρχές, στο πλαίσιο της διακοπής της αναμέτρησης.
Αναλυτικά η ένστασή του:
«Εκ μέρους του Παναθηναϊκού Αθλητικού Ομίλου, διατέθηκαν εισιτήρια σε μεμονωμένους φιλάθλους από τη γηπεδούχο ομάδα, στους οποίους απαγορεύτηκε τελικά η είσοδος στον αγωνιστικό χώρο και τις θέσεις τους κατά παράβαση των κανονισμών και του νόμου, επιφυλασσόμενο το σωματείο του Παναθηναϊκού Αθλητικού Ομίλου, παντός νομίμου δικαιώματός του».