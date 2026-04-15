Σε ένα από τα πιο δραματικά, έως τώρα, παιχνίδια του φετινού play-in του NBA, οι Χόρνετς επικράτησαν των Χιτ με 127-126 στην παράταση και προκρίθηκαν στον επόμενο γύρο, αφήνοντας την ομάδα του Μαϊάμι εκτός.

Η ομάδα της Σαρλότ βρέθηκε σε δύσκολη θέση στα τελευταία δευτερόλεπτα της κανονικής διάρκειας, αφού ήταν πίσω στο σκορ με τρεις πόντους, όμως ο Κόμπι Γουάιτ ανέλαβε την ευθύνη και με ένα εξαιρετικά δύσκολο τρίποντο υπό πίεση ισοφάρισε, στέλνοντας το παιχνίδι στην παράταση.

Ο παίκτης των Χόρνετς, που είχε ήδη βρει ρυθμό από την περιφέρεια στο τέταρτο δωδεκάλεπτο, αποτέλεσε τον βασικό λόγο που η ομάδα του έμεινε ζωντανή στα τελευταία λεπτά

Στην παράταση, ο Μπολ, που σε όλο το παιχνίδι ήταν κάτω του μετρίου, κατάφερε να διορθώσει την εικόνα του και να γίνει ήρωας, καθώς σημείωσε το καθοριστικό καλάθι με λέι απ στα τελευταία δευτερόλεπτα, δίνοντας το προβάδισμα στην ομάδα του. Οι Χόρνετς διατήρησαν το ισχνό προβάδισμα μέχρι το τέλος και πανηγύρισαν μια τεράστια νίκη.

Οι Χόρνετς παραμένουν στη μάχη για την είσοδο στα playoffs, ενώ αντίθετα οι Χιτ δεν κατάφεραν να «τελειώσουν» το παιχνίδι στην κανονική διάρκεια και είδαν τη σεζόν τους να ολοκληρώνεται με πικρό τρόπο.

Οι «Σφήκες», αναμένουν τον αγώνα ανάμεσα σε Φιλαδέλφια Σίξερς και Ορλάντο Μάτζικ, καθώς ο ηττημένος θα βρεθεί πάνω τους σε ένα παιχνίδι «δεύτερης ευκαιρίας» για να ξεκαθαρίσει ποια ομάδα θα διασταυρωθεί με τους Ντιτρόιτ Πίστονς στα playoff.