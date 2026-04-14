Ειλικρινής Ντέιβις: «Αγαπάω τα χρήματά μου»

Ο Άντονι Ντέιβις θα συνεχίσει και τη νέα σεζόν στους Ουίζαρντς και σε δηλώσεις του δεν κρύφτηκε αναφορικά με το οικονομικό κομμάτι.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Όταν έγινε το trade και ήρθα εδώ, είπα ότι αυτό το μέρος δεν είναι όπως το παρουσιάζουν. Είναι θέμα του οργανισμού, του προπονητικού σταφ, των παικτών, όλων εδώ. Θέλω να μπορώ να περνάω καλά εκεί που βρίσκομαι.

Θέλω να μπορώ να ανταγωνίζομαι εκεί που είμαι. Θέλω να μπορώ να μαθαίνω και αυτός ο οργανισμός τα έχει όλα αυτά.

Ξέρουν ότι θέλω να κερδίζω. Είμαι σίγουρος ότι θέλουν κι αυτοί να κερδίζουν. Κανείς δεν θέλει να χάνει. Ξέρω ότι έχουμε πολλούς νέους παίκτες, αλλά όπως είπα, έχουν ταλέντο. Η προσθήκη του Τρέι και η δική μου μπορεί να βοηθήσει να αλλάξει αυτό.

Είμαι πολλά χρόνια σε αυτή τη λίγκα. Έχω βρεθεί σε ομάδες που χάνουν. Και είναι πολύ δύσκολο να πας από μια ομάδα που χάνει σε μία διεκδικήτρια τίτλου».

Για το αν θα είναι και τη νέα σεζόν στους Ουίζαρντς: «Ναι, έχω συμβόλαιο. Αγαπάω τα χρήματά μου».