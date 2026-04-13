Το… tanking στα καλύτερά του: Πρώτη σεζόν με οκτώ ομάδες με 56+ ήττες

Η regular season του ΝΒΑ ολοκληρώθηκε και για πρώτη φορά οκτώ ομάδες είχαν 56+ ήττες.

Στη φετινή σεζόν «γράφτηκε» ιστορία στο ΝΒΑ, με τις ομάδες να κάνουν tanking… χωρίς ντροπή. Ο Άνταμ Σίλβερ στον Φεβρουάριο είχε αναφέρει πως φέτος γίνεται το χειρότερο tanking των τελευταίων ετών και αυτό φάνηκε και στην βαθμολογία.

Πιο συγκεκριμένα, για πρώτη φορά στην ιστορία της λίγκας οκτώ ομάδες ολοκλήρωσαν την regular season με 56+ ήττες. Aυτές είναι οι Νιου Ορλίνς Πέλικανς (26-56), Ντάλας Μάβερικς (26-56), Μέμφις Γκρίζλις (25-57), Σακραμέντο Κινγκς (22-60), Γιούτα Τζαζ (22-60), Μπρούκλιν Νετς (20-62), Ιντιάνα Πέισερς (19-63) και Ουάσινγκτον Ουίζαρντς (17-65).