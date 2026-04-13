Η Χάποελ είχε περισσότερες λύσεις, πήρε εύκολα το ισραηλινό ντέρμπι (88-99 την Μακάμπι) και πλέον φουλάρει για το πλεονέκτημα έδρας. Ματσάρα Τζόουνς (13π. 7ρ. 11ασ.) και Μπράιαντ (19π. 5ρ. 6ασ.).

Η Χάποελ πήρε εύκολα το Ισραηλινό ντέρμπι και πλέον βάζει πλώρη για το πλεονέκτημα έδρας. Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη ήταν καλύτερη στην μεγαλύτερη διάρκεια της αναμέτρησης, βγήκε περισσότερες λύσεις από την αντίπαλο της και έφτασε τελικά στη νίκη με 88-99 στην εξ' αναβοής αναμέτρησης της 30ης αγωνιστικής.

Πλέον η Χάποελ ανέβηκε στο 23-14 «κλείδωσε» και μαθηματικά τα play-offs και φουλάρει για το πλεονέκτημα έδρας, κάτι που θα γίνε δικό της με διπλό την τελευταία αγωνιστική στο Μόντε Κάρλο κόντρα στην Μονακό. Απο την άλλη η ομάδα του Λαού έπεσε στο 18-19.

Ο Κρις Τζόουνς άγγιξε το triple-double με τον Αμερικανό γκαρντ να κάνει ματσάρα με 13 πόντους, 7 ριμπάουντ και 11 ασίστ. Σταθερά MVP ο Ελάιζα Μπράιντ με 19 πόντους, 5 ριμπάουντ και 6 ασίστ, πολύ καλή εμφάνιση του Μάλκομλ με 16 πόντους και 5 ριμπάουντ.

Από την άλλη πλευρά ο Λόνι Ουόκερ ήταν πρώτος σκόρερ με 17 πόντους με 3 ριμπάουντ και 4 ασίστ, με τον Σόρκιν να συμπληρώνει 15 πόντους με 7 ριμπάουντ. Γεμάτη εμφάνιση και από τον Χόαρντ με 12 πόντους και 9 ριμπάουντ.

Φουριόζα η Χάποελ πήρε με το καλημέρα διψήφιο προβάδισμα

Mε τον καλύτερο τρόπο μπήκε στο ματς η Χάποελ ,με την ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη να παίρνει με το καλημέρα αέρα 8π. (0-8), κρατώντας παράλληλα την Μακάμπι χωρίς σκορ για παραπάνω από 3’. Ο Σόρκιν έλυσε τον γόρδιο δεσμό για την ομάδα του Κάτας (2-8), με τον Ουόρντ να δίνει λύσει μειώνοντας στο -4 (9-13 στο 6’). Η παρέα του Μίσιτς είχε τον έλεγχο του αγώνα (double-score 9-18), με τον Ιτούδη να παίρνει σκορ από διαφορετικούς παίκτες. Ο Λέβι Ράντολφ έδωσε σκορ με την είσοδο του με την Χάποελ να κλείνει το πρώτο δεκάλεπτο με διψήφια τιμή στο προβάδισμα της (+12, 14-26)

Διατήρησε το διψήφιο προβάδισμα της με διαστημικό Τζόουνς η Χάποελ

Η Χάποελ είχε φέρει το παιχνίδι στα μέτρα της και χωρίς να εκτελεί με καλά ποσοστά από τα 6.75μ. (2/11τρ.) διατηρούσε το προβάδισμα της σε επίπεδα ασφαλείας (+13, 19-32 στο 12’). Ο Οντιάσε κυριαρχούσε στην ρακέτα (9π. 4/6δ.), με την Μακάμπι να τρέχει ένα γρήγορο 5-0 σερί για να μειώσει στο -8 (24-32 στο 24’). Ο Τζόουνς έδινε λύσεις για την ομάδα του Ιτούδη (4π.) που είχε τα ηνία (+10, 30-40 στο 16’), με τον Αμερικανό γκαρντ να μοιράζει εξαιρετικά την μπάλα στους συμπαίκτες του (6ασ. +13, 32-45 στο 17’). Η Μακάμπι έβγαλε αντίδραση μειώνοντας με τρίποντο του Μπρίσετ στο -6 (41-47), με την Χάποελ να απαντά με 5-0 σερί κλείνοντας το πρώτο μέρος στο +11 (41-52).

Ανέβασε την πίεση της η Μακάμπι κράτησε τα ηνία η ομάδα του Ιτούδη

Με 6-0 σερί μπήκε η Χάποελ στο δεύτερο μέρος εκτοξεύοντας την διαφορά στο +16 (41-57), με την Μακάμπι να απαντά με δικό της σερί 9-0 για μειώσει το προβάδισμα της ομάδας του Ιτούδη σε μονοψήφια επίπεδα (-7, 50-57 στο 23’). Ο Μίσιτς έκανε συνεχόμενα λάθη, με τον Σέρβο να ευστοχεί στην συνέχεια σε καθοριστικό τρίποντο για το +12 (50-62 στο 25’). Οι παίκτες του Κάτας ανέβασαν την πίεση τους στην άμυνα, έτρεξαν 7-0 σερί για να ροκανίσουν την διαφορά στους 5π. (57-62 στο 26’). Μπλέικνι και Μάλκολμ έδωσαν λύσεις στην Χάποελ (59-67 στο 27’), με την Χάποελ να κλείνει το τρίτο δεκάλεπτο στο +7 (66-73).

Η Μακάμπι πίεσε, η Χάποελ ήταν καλύτερη και πήρε νίκη - τετράδας

Με τρίποντο του Μπλέικνι μπήκε η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη στο τελευταίο δεκάλεπτο (+10, 66-76), με την Χάποελ να ελέγχει τον ρυθμό. Ο Τζόουνς έφτασε αριθμούς double-double (11π. 10ασ.), με την Μακάμπι να απαντά με σερί 5-0 δια χειρός Χόαρντ (75-80 στο 34'). Ο Μπλέικνι με τρίποντο και φάουλ έστειλε και πάλι την διαφορά σε διψήφια επίπεδα (+11, 75-86 στο 35') με το σερί της Χάποελ να ανεβαίνει στο 8-0 (75-88 στο 37'). Ο Κλαρκ έδωσε ανάσα στην ομάδα του λαού με σερί 5-0 (80-88), με τον Μπράιαντ να σκοράρει καθοριστικό δίποντο για το 80-90 στο 38' H oμάδα του Δημήτρη Ιτούδη άντεξε στην πίεση της Μακάμπι και τελικά έφτασε σε άνετο διπλό (88-99) παίρνοντας το ισραηλινό ντέρμπι.

Τα δεκάλεπτα: 14-26, 41-52, 56-73, 88-99.

Δείτε εδώ αναλυτικά τα στατιστικά της αναμέτρησης