Η τελευταία αγωνιστική της regular season του ΝΒΑ: H ξεκάθαρη Δύση και ο χαμός στην Ανατολή

Μια αγωνιστική έμεινε για την ολοκλήρωση της κανονικής διάρκειας στο NBA και η μάχη της εισόδου στα playoffs έχει φουντώσει για τα καλά στην ανατολική περιφέρεια.

Η κατάσταση στην Δύση έχει ξεκαθαρίσει σε μεγάλο βαθμό, με τους Θάντερ να έχουν εξασφαλίσει την πρώτη θέση, τους Σπερς την δεύτερη και τους Νάγκετς να έχουν το προβάδισμα για την τρίτη.

Από εκεί και πέρα οι Λέικερς έχουν «κλειδώσει» την τέταρτη θέση και το πλεονέκτημα στον πρώτο γύρο και περιμένουν έναν... θαύμα με ήττα των Νάγκετς για να βρεθούν τρίτοι στο photo finish.

Το εισιτήριο για τα playoffs εξασφάλισαν και οι Ρόκετς που κατέλαβαν οριστικά την 5η θέση, όπως και οι Τίμπεργουλβς που κατέλαβαν την έκτη θέση, ενώ ξεκάθαρη είναι η κατάσταση και για το play in tournament.

Η μόνη εκκρεμότητα αφορά την όγδοη θέση και το εισιτήριο για το ματς που θα δώσει και δεύτερη ευκαιρία και θα παιχτεί ανάμεσα στους Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς και τους Λος Άντζελες Κλίπερς.

Αναλυτικά η κατάταξη της πρώτης δεκάδας στην Δύση

1. Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ 64-17

2. Σαν Αντόνιο Σπερς 62-19

3. Ντένβερ Νάγκετς 53-28

4. Λος Άντζελες Λέικερς 52-29

5. Χιούστον Ρόκετς 51-30

6. Μινεσότα Τίμπεργουλβς 48-33

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7. Φοίνιξ Σανς 44-37

8. Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς 41-40

9. Λος Άντζελες Κλίπερς 41-40

10. Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς 37-44

Ο χαμός στην ανατολική περιφέρεια

Στην ανατολή η κατάσταση είναι πιο περίπλοκη, αφού η κατάσταση στην πρώτη τετράδα έχει ξεκαθαρίσει αλλά από εκεί και μετά ακολουθεί χαμός για τα εισιτήρια των playoffs και την κατάταξη στο play in tournament.

Στα πιο ξεκάθαρα οι Πίστον τερμάτισαν στην πρώτη θέση, με τους Σέλτικς να ακολουθούν στην δεύτερη, τους Νικς στην τρίτη θέση και τους Κλίβελαντ Καβαλίερς στην τέταρτη.

Εξασφαλισμένη παρουσία στα playoffs έχουν και οι Ατλάντα Χοκς, που βρίσκονται στην πέμπτη θέση, όμως μπορούν να πέσουν μέχρι την έκτη όχι παρακάτω έχοντας εξασφαλίσει την πρωτιά στην νοτιοανατολική κατηγορία.

Έτσι απομένει ένα εισιτήριο για την απευθείας είσοδο στα playoffs με την μάχη να δίνεται ανάμεσα σε Ράπτορς, Μάτζικ και Σίξερς, ενώ οι Χόρνετς και οι Χιτ θα παλέψουν για το πλεονέκτημα έδρας στις θέσεις 9-10.

Η κατάταξη της πρώτης δεκάδας στην Ανατολή

1. Ντιτρόιτ Πίστονς 59-22

2. Μπόστον Σέλτικς 55-26

3. Νιου Γιορκ Νικς 53-28

4. Κλίβελαντ Καβαλίερς 51-30

5. Ατλάντα Χοκς 46-35

6. Τορόντο Ράπτορς 45-36

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7. Ορλάντο Μάτζικ 45-36

8. Φιλαδέλφεια 76ερς 44-37

9. Σάρλοτ Χόρνετς 43-38

10. Μαϊάμι Χιτ 42-39

Το πρόγραμμα της τελευταίας αγωνιστικής

Ξημερώματα Δευτέρας 13/4

1:00 Μπόστον Σέλτικς-Ορλάντο Μάτζικ

1:00 Κλίβελαντ Καβαλίερς-Ουάσινγκτον Γουίζαρντς

1:00 Ιντιάνα Πέισερς-Ντιτρόιτ Πίστονς

1:00 Μαϊάμι Χιτ-Ατλάντα Χοκς

1:00 Νιου Γιορκ Νικς-Σάρλοτ Χόρνετς

1:00 Φιλαδέλφεια 76ερς-Μιλγουόκι Μπακς

1:00 Τορόντο Ράπτορς-Μπρούκλιν Νετς

3:30 Ντάλας Μάβερικς-Σικάγο Μπουλς

3:30 Χιούστον Ρόκετς-Μέμφις Γκρίζλις

3:30 Λος Άντζελες Κλίπερς-Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς

3:30 Λος Άντζελες Λέικερς-Γιούτα Τζαζ

3:30 Μινεσότα Τίμπεργουλβς-Νιου Ορλίνς Πέλικανς

3:30 Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ-Φοίνιξ Σανς

3:30 Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς-Σακραμέντο Κινγκς

3:30 Σαν Αντόνιο Σπερς-Ντένβερ Νάγκετς

*Οι αναμετρήσεις του play in tournament είναι προγραμματισμένες για 14 και 17 Απριλίου, ενώ τα playoffs θα εκκινήσουν στις 18/4.