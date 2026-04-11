«Κοντά στην επιστροφή του στην Παρτίζαν ο Λοβέρν»

Ο Τζόφρι Λοβέρν είναι κοντά στο να επιστρέψει στην Παρτίζαν σύμφωνα με την σερβική «Mozzart».

Μετά την ανανέωση του Κάρλικ Τζόουνς, η Παρτίζαν είναι έτοιμη να προχωρήσει στην απόκτηση του Τζόφρι Λοβέρν, συνεχίζοντας το «χτίσιμο» για την νέα χρονιά, όπως αναφέρει η «Mozzart Sport».

Το σερβικό μέσο μάλιστα αναφέρει ότι οι επαφές μεταξύ των δύο πλευρών βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο, με την συμφωνία για την επιστροφή του Γάλλου στην αγαπημένη του Παρτίζαν, να μοιάζει βέβαιη.

Ο Λοβέρν θυμίζουμε πως έχει σερβικό διαβατήριο, και έτσι δεν θα δημιουργήσει κανένα θέμα σε ότι έχει να κάνει με τους ξένους του ρόστερ. Εφόσον η μεταγραφή ολοκληρωθεί, ο Γάλλος σέντερ θα έχει δικαίωμα να αγωνιστεί στο εγχώριο πρωτάθλημα άμεσα.