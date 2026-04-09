Euroleague: Κρίσιμη στροφή για τους «αιώνιους»

O Παναθηναϊκός δοκιμάζει τις δυνάμεις του στην Ισπανία κόντρα στην Βαλένθια (21:30) και ψάχνει διπλό - τετράδας, με τον Ολυμπιακό να αντιμετωπίζει την Χάποελ στη Σόφια (19:30) για να σφραγίσει την πρωτιά στην κανονική διάρκεια.

Κρίσιμη στροφή για τους δυο αιώνιους στην 37η αγωνιστική της Euroleague. Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στην Ισπανία την Βαλένθια στο δεύτερο παιχνίδι της διαβολοβδομάδας (21:30), με τους «πράσινους» να ψάχνουν διπλό που μπορεί να τους βάλει ακόμα και στο παιχνίδι για την τετράδα.

Να σημειώσουμε ότι η ομάδα του Εργκίν Αταμάν είχε χάσει στην Αθήνα στο παιχνίδι του πρώτου γύρου με 10 πόντους διαφορά και αν μη τι άλλο σε περίπτωση που καταφέρει να φύγει με το διπλό την Roig Arena θα προσπαθήσει να καλύψει και την διαφορά. Ο Τούρκος τεχνικός όπως και στο παιχνίδι με την Μπαρτσελόνα δεν θα έχει στην διάθεση τους, τους Τολιόπουλο, Ρογκαβόπουλο και Σαμοντούροφ που δεν ταξίδεψαν στην Ισπανία με την «πράσινη» αποστολή.

Από την άλλη πλευρά ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στην Σόφια την Χάποελ (19:30) και ψάχνει διπλό που τους δώσει και την πρωτιά στην Regular season. Oι «ερυθρόλευκοι» μετά την εντός έδρας νίκη τους το βράδυ της Τρίτης (7/4) κόντρα στην Ρεάλ σφράγισαν την την παρουσία τους στην τετράδα και πλέον κυνηγούν την πρωτιά στην κανονική διάρκεια.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν θα έχει στην διάθεση του, τους Εβάν Φουρνιέ που ταλαιπωρείται από στομαχικές διαταραχές, Ταϊρίκ Τζόουνς και Μόντε Μόρις που έχουν αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμών.

Μ. Τρίτη 7/4

Χάποελ Τελ Αβίβ - Φενέρμπαχτσε 95-80

Ζάλγκιρις Κάουνας - Ντουμπάι 65-77

Ερυθρός Αστέρας - Παρί 94-81

Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης 102-88

Μπαρτσελόνα - Παναθηναϊκός 79-93

Βαλένθια - Αρμάνι Μιλάνο 102-96

Βίρτους Μπολόνια - Μπάγερν Μονάχου 80-85

Μπασκόνια - Μακάμπι Τελ Αβίβ 101-98

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Μ. Τετάρτη 8/4

Μονακό - Βιλερμπάν 81-76

Αναντολού Εφές - Παρτίζαν 79-72 (παρ.)

Η Κατάταξη

Ολυμπιακός 24-12 Βαλένθια 23-13 Φενέρμπαχτσε 23-13 Χάποελ Τελ Αβίβ 22-13 Ρεάλ Μαδρίτης 22-14 Παναθηναϊκός 21-15 Ζάλγκιρις 21-15 Μονακό 20-16 Ερυθρός Αστέρας 20-16 Μπαρτσελόνα 20-16 Dubai Basketball 19 -17 Μακάμπι Τελ Αβίβ 18-17 Αρμάνι Μιλάνο 17-19 Μπάγερν Μονάχου 16-20 Παρτίζαν 15-21 Παρί 14-22 Βίρτους Μπολόνια 13-23 Μπασκόνια 12-24 Αναντολού Εφές 11-25 Βιλερμπάν 8-28

*Εκκρεμεί η αναμέτρηση Μακάμπι-Χάποελ για την 30ή αγωνιστική (12/04, 22:15).

Η επόμενη αγωνιστική (37η)

Μ. Πέμπτη 9/4

19:30 Χάποελ Τελ Αβίβ - Ολυμπιακός

20:45 Φενέρμπαχτσε - Ρεάλ Μαδρίτης

21:30 Αρμάνι Μιλάνο - Μπάγερν Μονάχου

21:30 Βαλένθια - Παναθηναϊκός

22:00 Παρί - Μακάμπι Τελ Αβίβ

Μ. Παρασκευή 10/4

20:30 Μονακό - Μπαρτσελόνα

21:00 Ντουμπάι - Αναντολού Εφές

21:30 Παρτιζάν - Ζαλγκίρις

21:30 Βίρτους Μπολόνια - Μπασκόνια

21:45 Βιλερμπάν - Ερυθρός Αστέρας



Η τελευταία αγωνιστική (38η)

Πέμπτη 16/4

21:00 Βιλερμπάν - Φενέρμπαχτσε

21:05 Μακάμπι Τελ Αβίβ - Βίρτους Μπολόνια

21:15 Ολυμπιακός - Αρμάνι Μιλάνο

21:30 Παρτιζάν - Μπασκόνια

21:45 Ρεάλ Μαδρίτης - Ερυθρός Αστέρας

Παρασκευή 17/4

19:00 Ντουμπάι - Βαλένθια

20:00 Ζαλγκίρις Κάουνας - Παρί

20:30 Μονακό - Χάποελ Τελ Αβίβ

21:15 Παναθηναϊκός - Αναντολού Εφές

21:30 Μπαρτσελόνα - Μπάγερν Μονάχου