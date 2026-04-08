Τέλος η σεζόν για τους Ντέιβις και Γιανγκ

Οι Άντονι Nτέιβις και Τρε Γιανγκ δεν θα αγωνιστούν φέτος και θα συνεχίσουν την αποθεραπεία τους ώστε να είναι έτοιμοι για τη νέα σεζόν.

Οι Ουάσινγκτον Ουίζαρντς κατάφεραν να αποκτήσουν τους Τρε Γιανγκ και Άντονι Ντέιβις, ωστόσο οι δύο αστέρες δεν έχουν αγωνιστεί ακόμα μαζί και δεν θα το κάνουν φέτος.

Σε δηλώσεις του, ο προπονητής της ομάδας, Μπράιαν Κιφ, ξεκαθάρισε πως και οι δύο θα μείνουν στα «πιτς» μέχρι το φινάλε της regular-season (άρα και της σεζόν για τους ίδιους).

Σημειώνεται πως ο Γιανγκ αγωνίστηκε μόλις σε πέντε παιχνίδια με τους «Μάγους» και είναι off με πρόβλημα στην μέση, ενώ ο «Φρύδιας» δεν έκανε το ντεμπούτο του με την ομάδα, καθώς ταλαιπωρείται με έναν τραυματισμό στο αριστερό του χέρι.