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Euroleague: Επιστροφή στις νίκες και βάσεις για δεκάδα ψάχνει η Μονακό κόντρα στην Βιλερμπάν

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Με δύο αναμετρήσεις ολοκληρώνεται η 36η αγωνιστική της Euroleague, με την Μονακό να υποδέχεται την Βιλερμπάν και την Αναντολού Εφές την Παρτίζαν.

Το μενού της 36ης αγωνιστικής της Euroleague κλείνει απόψε με δύο αναμετρήσεις. Η Μονακό (19-16) υποδέχεται την ουραγό Βιλερμπάν (8-27) στο «Σαλέ Γκαστόν Μεντεσίν», με στόχο την επιστροφή στις νίκες, ώστε να παραμείνει στην πρώτη δεκάδα. 

Η Έφες (10-25) υποδέχεται την Παρτίζαν (15-20) στην Πόλη, σε ένα αδιάφορο βαθμολογικά παιχνίδι. 

Αναλυτικά η 36η αγωνιστική:

Μ. Τρίτη 7/4:

Χάποελ Τελ Αβίβ - Φενέρμπαχτσε 95-80
Ζάλγκιρις Κάουνας - Dubai Basketball 65-77
Ερυθρός Αστέρας - Παρί 94-81
Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης 102-88
Βαλένθια - Αρμάνι Μιλάνο 102-96
Μπαρτσελόνα - Παναθηναϊκός 79-93
Βίρτους Μπολόνια - Μπάγερν Μονάχου 80-85
Μπασκόνια - Μακάμπι 101-98

Μ. Τετάρτη 8/4:

20:30 Μονακό - Βιλερμπάν
20:30 Αναντολού Εφές - Παρτίζαν

Κατάταξη

  1. Ολυμπιακός 24-12
  2. Bαλένθια 23-13
  3. Φενέρμπαχτσε 23-13
  4. Χάποελ Τελ Αβίβ 22-13
  5. Ρεάλ Μαδρίτης 22-14
  6. Παναθηναϊκός 21-15
  7. Ζάλγκιρις 21-15
  8. Μπαρτσελόνα 20-16
  9. Ερυθρός Αστέρας 20-16
  10. Μονακό 19-16
  11. Dubai Basketball 19-16
  12. Mακάμπι Τελ Αβίβ 18-17
  13. Αρμάνι Μιλάνο 17-19
  14. Μπάγερν Μονάχου 16-20
  15. Παρτίζαν 15-20
  16. Παρί 14-22
  17. Βίρτους Μπολόνια 13-23
  18. Μπασκόνια 12-24
  19. Αναντολού Εφές 10-25
  20. Βιλερμπάν 8-27

*Εκκρεμεί η αναμέτρηση Μακάμπι-Χάποελ για την 30ή αγωνιστική (12/04, 22:15)

 

Η επόμενη αγωνιστική (37η):

Μ. Πέμπτη 9/4:

19:30 Χάποελ Τελ Αβίβ - Ολυμπιακός

20:45 Φενέρμπαχτσε - Ρεάλ Μαδρίτης

21:30 Αρμάνι Μιλάνο - Μπάγερν Μονάχου

21:45 Βαλένθια - Παναθηναϊκός

22:00 Παρί - Μακάμπι Τελ Αβίβ

 

Μ. Παρασκευή 10/4:

20:30 Μονακό - Μπαρτσελόνα

21:00 Ντουμπάι - Αναντολού Εφές

21:30 Βίρτους Μπολόνια - Μπασκόνια

21:30 Παρτίζαν - Μπασκόνια

21:45 Βιλερμπάν - Ερυθρός Αστέρας

Euroleague: Επιστροφή στις νίκες και βάσεις για δεκάδα ψάχνει η Μονακό κόντρα στην Βιλερμπάν