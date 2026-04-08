Euroleague: Επιστροφή στις νίκες και βάσεις για δεκάδα ψάχνει η Μονακό κόντρα στην Βιλερμπάν

Το μενού της 36ης αγωνιστικής της Euroleague κλείνει απόψε με δύο αναμετρήσεις. Η Μονακό (19-16) υποδέχεται την ουραγό Βιλερμπάν (8-27) στο «Σαλέ Γκαστόν Μεντεσίν», με στόχο την επιστροφή στις νίκες, ώστε να παραμείνει στην πρώτη δεκάδα.
Η Έφες (10-25) υποδέχεται την Παρτίζαν (15-20) στην Πόλη, σε ένα αδιάφορο βαθμολογικά παιχνίδι.
Αναλυτικά η 36η αγωνιστική:
Μ. Τρίτη 7/4:
Χάποελ Τελ Αβίβ - Φενέρμπαχτσε 95-80
Ζάλγκιρις Κάουνας - Dubai Basketball 65-77
Ερυθρός Αστέρας - Παρί 94-81
Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης 102-88
Βαλένθια - Αρμάνι Μιλάνο 102-96
Μπαρτσελόνα - Παναθηναϊκός 79-93
Βίρτους Μπολόνια - Μπάγερν Μονάχου 80-85
Μπασκόνια - Μακάμπι 101-98
Μ. Τετάρτη 8/4:
20:30 Μονακό - Βιλερμπάν
20:30 Αναντολού Εφές - Παρτίζαν
Κατάταξη
- Ολυμπιακός 24-12
- Bαλένθια 23-13
- Φενέρμπαχτσε 23-13
- Χάποελ Τελ Αβίβ 22-13
- Ρεάλ Μαδρίτης 22-14
- Παναθηναϊκός 21-15
- Ζάλγκιρις 21-15
- Μπαρτσελόνα 20-16
- Ερυθρός Αστέρας 20-16
- Μονακό 19-16
- Dubai Basketball 19-16
- Mακάμπι Τελ Αβίβ 18-17
- Αρμάνι Μιλάνο 17-19
- Μπάγερν Μονάχου 16-20
- Παρτίζαν 15-20
- Παρί 14-22
- Βίρτους Μπολόνια 13-23
- Μπασκόνια 12-24
- Αναντολού Εφές 10-25
- Βιλερμπάν 8-27
*Εκκρεμεί η αναμέτρηση Μακάμπι-Χάποελ για την 30ή αγωνιστική (12/04, 22:15)
Η επόμενη αγωνιστική (37η):
Μ. Πέμπτη 9/4:
19:30 Χάποελ Τελ Αβίβ - Ολυμπιακός
20:45 Φενέρμπαχτσε - Ρεάλ Μαδρίτης
21:30 Αρμάνι Μιλάνο - Μπάγερν Μονάχου
21:45 Βαλένθια - Παναθηναϊκός
22:00 Παρί - Μακάμπι Τελ Αβίβ
Μ. Παρασκευή 10/4:
20:30 Μονακό - Μπαρτσελόνα
21:00 Ντουμπάι - Αναντολού Εφές
21:30 Βίρτους Μπολόνια - Μπασκόνια
21:30 Παρτίζαν - Μπασκόνια
21:45 Βιλερμπάν - Ερυθρός Αστέρας