Euroleague: Επιστροφή στις νίκες και βάσεις για δεκάδα ψάχνει η Μονακό κόντρα στην Βιλερμπάν

Με δύο αναμετρήσεις ολοκληρώνεται η 36η αγωνιστική της Euroleague, με την Μονακό να υποδέχεται την Βιλερμπάν και την Αναντολού Εφές την Παρτίζαν.

Το μενού της 36ης αγωνιστικής της Euroleague κλείνει απόψε με δύο αναμετρήσεις. Η Μονακό (19-16) υποδέχεται την ουραγό Βιλερμπάν (8-27) στο «Σαλέ Γκαστόν Μεντεσίν», με στόχο την επιστροφή στις νίκες, ώστε να παραμείνει στην πρώτη δεκάδα.

Η Έφες (10-25) υποδέχεται την Παρτίζαν (15-20) στην Πόλη, σε ένα αδιάφορο βαθμολογικά παιχνίδι.

Αναλυτικά η 36η αγωνιστική:

Μ. Τρίτη 7/4:

Χάποελ Τελ Αβίβ - Φενέρμπαχτσε 95-80

Ζάλγκιρις Κάουνας - Dubai Basketball 65-77

Ερυθρός Αστέρας - Παρί 94-81

Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης 102-88

Βαλένθια - Αρμάνι Μιλάνο 102-96

Μπαρτσελόνα - Παναθηναϊκός 79-93

Βίρτους Μπολόνια - Μπάγερν Μονάχου 80-85

Μπασκόνια - Μακάμπι 101-98

Μ. Τετάρτη 8/4:

20:30 Μονακό - Βιλερμπάν

20:30 Αναντολού Εφές - Παρτίζαν

Κατάταξη

Ολυμπιακός 24-12 Bαλένθια 23-13 Φενέρμπαχτσε 23-13 Χάποελ Τελ Αβίβ 22-13 Ρεάλ Μαδρίτης 22-14 Παναθηναϊκός 21-15 Ζάλγκιρις 21-15 Μπαρτσελόνα 20-16 Ερυθρός Αστέρας 20-16 Μονακό 19-16 Dubai Basketball 19-16 Mακάμπι Τελ Αβίβ 18-17 Αρμάνι Μιλάνο 17-19 Μπάγερν Μονάχου 16-20 Παρτίζαν 15-20 Παρί 14-22 Βίρτους Μπολόνια 13-23 Μπασκόνια 12-24 Αναντολού Εφές 10-25 Βιλερμπάν 8-27

*Εκκρεμεί η αναμέτρηση Μακάμπι-Χάποελ για την 30ή αγωνιστική (12/04, 22:15)

Η επόμενη αγωνιστική (37η):

Μ. Πέμπτη 9/4:

19:30 Χάποελ Τελ Αβίβ - Ολυμπιακός

20:45 Φενέρμπαχτσε - Ρεάλ Μαδρίτης

21:30 Αρμάνι Μιλάνο - Μπάγερν Μονάχου

21:45 Βαλένθια - Παναθηναϊκός

22:00 Παρί - Μακάμπι Τελ Αβίβ

Μ. Παρασκευή 10/4:

20:30 Μονακό - Μπαρτσελόνα

21:00 Ντουμπάι - Αναντολού Εφές

21:30 Βίρτους Μπολόνια - Μπασκόνια

21:30 Παρτίζαν - Μπασκόνια

21:45 Βιλερμπάν - Ερυθρός Αστέρας