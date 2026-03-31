Πλήρης στο Περιστέρι ο Άρης Betsson

Ο Άρης Betsson αντιμετωπίζει (01/04, 17:00) στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου» το Περιστέρι Betsson, σε εξ αναβολής αγώνα για τη 15η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Αναλυτικά όσα αναφέρουν οι κιτρινόμαυροι:

Η ομάδα του Igor Milicic μετρά επτά συνεχόμενες νίκες στο πρωτάθλημα και θέλει να επεκτείνει το σερί της, με στόχο το καλύτερο πλασάρισμα στο τέλος της κανονικής περιόδου.

Η προετοιμασία του ΑΡΗ Betsson ολοκληρώθηκε με μία μεσημεριανή προπόνηση και το απόγευμα η ομάδα ταξιδεύει αεροπορικώς για την Αθήνα. Μοναδικός απών ήταν ο Βασίλης Καζαμίας, ο οποίος συνεχίζει την αποθεραπεία του.

Πριν από την προπόνηση, το τεχνικό τιμ του ΑΡΗ Betsson ανέλυσε τον αυριανό αντίπαλο με τη χρήση βίντεο.

Την αποστολή του ΑΡΗ απαρτίζουν οι:

0 Ελάιζα Μήτρου - Λονγκ

3 Bryce Jones

5 Amine Noua

9 Μιχάλης Τσαϊρέλης

10 Jake Forrester

11 Στέλιος Πουλιανίτης

13 Λευτέρης Μποχωρίδης

16 Βασίλης Πουρλίδας

25 Ronnie Harrell

33 Danillo Andjusic

37 Κώστας Αντετοκούνμπο

98 Arnoldas Kulboka

Cetin: «Δεν έχουμε φτάσει ακόμα στο ταβάνι μας»

Ο άμεσος συνεργάτης του Igor Milicic, Serhat Cetin, δήλωσε γι τον αυριανό αγώνα:

«Αντιμετωπίζουμε εκτός έδρας μία ομάδα που παίζει σε υψηλό ρυθμό. Αυτή θα είναι η τρίτη μεταξύ μας συνάντηση μέσα στη σεζόν, οπότε δεν υπάρχουν μυστικά μεταξύ μας. Έχουμε πλήρη γνώση των δυνατών σημείων του Περιστερίου, αλλά και πώς μπορούμε εμείς να δημιουργήσουμε πλεονεκτήματα.

Παρά τα πρόσφατα προβλήματα τραυματισμών που αντιμετωπίσαμε, τα αποτελέσματα αποδεικνύουν την πρόοδο και το βάθος της ομάδας μας. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα στο ταβάνι μας. Επί του παρόντος συγκεντρωνόμαστε στη σωστή σωματική και τακτική προετοιμασία, ώστε να πάρουμε ένα αποτέλεσμα που μπορεί να αποβεί καθοριστικό για την τελική βαθμολογία, μπαίνοντας στην τελική πεντάδα αγώνων της κανονικής περιόδου».