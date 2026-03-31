Μέχρι το 2028 στην Μπάγερν Μονάχου ο Τζέσαπ

Ο Τζουστίνιαν Τζέσαπ ανανέωσε το συμβόλαιό του με την Μπάγερν Μονάχου μέχρι το 2028.

Η Μπάγερν Μονάχου ανακοίνωσε πως ο Τζουστίνιαν Τζέσαπ ανανέωσε το συμβόλαιό του με τον σύλλογο μέχρι το 2028.

Ο Αμερικανός υπέγραψε το καλοκαίρι στην γερμανική ομάδα και στην πρώτη του σεζόν στην Euroleague έχει κατά μέσο όρο 8,2 πόντους, 2,5 ριμπάουντ, 1,4 ασίστ, 0,7 κλεψίματα και 8,1 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης σε 18:52 στο παρκέ.

«Όταν ήρθα στο Μόναχο, στόχος μου ήταν να αξιοποιήσω στο έπακρο τις ευκαιρίες που θα μου δίνονταν εδώ. Και κατάφερα ήδη να εφαρμόσω πολλά στην πράξη και να μάθω πάρα πολλά φέτος. Αποδείξα στον εαυτό μου ότι ανήκω στην Ευρωλίγκα και νιώθω πολύ άνετα στο Μόναχο. Αγαπώ αυτή την πόλη, αλλά και την ομάδα μου φέτος. Η πόλη, ο σύλλογος, η όλη κατάσταση εδώ – μου αρέσουν πραγματικά όλα αυτά μαζί. Από τον Ιανουάριο παίζω ακόμα καλύτερα και με μεγάλη σταθερότητα. Είμαι πολύ χαρούμενος που μένω εδώ και ο στόχος μου τώρα είναι να κερδίσουμε το πρωτάθλημα με την ομάδα και να τελειώσουμε τη σεζόν δυνατά. Μετά από αυτό, θα επιτεθούμε ξανά» ανέφερε μετά την ανανέωση ο Τζέσαπ.