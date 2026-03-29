Σε άλλο πλανήτη ο Λιόλιος: «Απίστευτα πράγματα στο μπάσκετ γυναικών, δημιουργούμε τις συνθήκες για να επενδύσουν» (vid)

Η άνοδος του Παναθηναϊκού και η επένδυση μέσω Χαρδαλιά που έφερε χορηγούς στον Αθηναϊκό, πιστώνεται στον… Λιόλιο και την ΕΟΚ όπως τόνισε ο ίδιος στην κάμερα της ΕΡΤ.

Η αλαζονεία της εξουσίας και η αμετροέπεια του προέδρου της Ομοσπονδίας έφτασαν στο σημείο να θεωρεί πως η άνοδος του μπάσκετ γυναικών οφείλεται στις... συνθήκες (εννοεί προφανώς της ανισονομίας) που επιβάλει η ΕΟΚ, με Αμερικανίδες παίκτριες να γίνονται Ελληνίδες και διαιτησίες απείρου κάλλους να κρίνουν τα πρωταθλήματα.

Ανέφερε μεταξύ άλλων ο Βαγγέλης Λιόλιος: «Γίνεται ένα εκπληκτικό πρωτάθλημα στην Α1 και στην Α2. Εχουν γίνει άλματα στο μπάσκετ Γυναικών και θα συνεχίσουν να γίνονται. Δημιουργούμε τις συνθήκες για να έρθουν άνθρωποι να επενδύσουν.

Είναι εκπληκτικό όμως αυτό που έχει γίνει στο μπάσκετ γυναικών. Η FIBA υμνεί τις ομάδες και είναι απίστευτα πράγματα αυτά που συμβαίνουν και θα γίνουν ακόμη καλύτερα στη συνέχεια. Οι δύο πρώτες ομάδες του πρωταθλήματος θα πάνε Ευρωλίγκα και οι τέσσερις επόμενες EuroCup. Θα ήθελα να δώσω συγχαρητήρια σε όλες τις ομάδες γιατί βοηθούν το μπάσκετ γυναικών να ανέβει.

Δεν είναι δουλειά της ομοσπονδίας να κάνει τα πάντα, αλλά να δημιουργεί τις συνθήκες. Υπάρχει όρεξη από πολλούς ανθρώπους να μπουν στο μπάσκετ Γυναικών. Σημασία έχει να βοηθάμε τις ομάδες και όχι να τις δυσκολεύουμε».