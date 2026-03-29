Ο Αθηναϊκός ήταν κυριαρχικός και πήρε την νίκη με 94-56 επί του Πρωτέα Βούλας στον τελικό του Allwyn F-4 στην Καβάλα, κατακτώντας το τέταρτο Κύπελλο της ιστορίας του.

Ο Αθηναϊκός κατέκτησε το πέμπτο του Κύπελλο στην ιστορία του, κερδίζοντας στον τελικό του Allwyn F-4 τον Πρωτέα Βούλας με 94-56. Η ομάδα της Στέλλας Καλτσίδου ήταν ανώτερη για 40' στο παρκέ, ήλεγχε τον ρυθμό από το πρώτο λεπτό και παίρνοντας διαφορές ακόμη και άνω των 30 πόντων, έφτασε στην κατάκτηση του τροπαίου. Ο Πρωτέας μετά την μεγάλη εμφάνιση - πρόκριση στον ημιτελικό, φάνηκε να ξεμένει από δυνάμεις, και δεν κατάφερε να φανεί ανταγωνιστικός σε κανένα σημείο του αγώνα.

Για τον Πρωτέα ξεχώρισαν οι Κρίστι Ράιαν (28π.) και Μόργκαν Μάλι (11π.). Για τον Αθηναϊκό την διαφορά έκαναν οι Αλέξις Πρινς (20π.) και Έλενα Τσινέκε (20π.).

Ο Αθηναϊκός μπήκε δυνατά, πήρε τον έλεγχο από νωρίς και πήγε με προβάδισμα στα αποδυτήρια

O τελικός ξεκίνησε με τρίποντο της Παυλοπούλου που έκανε το 0-3 για τον Αθηναϊκό, και στην συνέχεια ακολούθησαν συνεχόμενες άστοχες επιθέσεις και για τις δύο ομάδες. Η ομάδα της Στέλλας Καλτσίδου βρήκαν καλάθι στις δύο επόμενες επιθέσεις της, και ο Αθηναϊκός προηγήθηκε με 0-9 στο 4’, έχοντας την Πρινς πρώτη σκόρερ με 4 πόντους. Ο Πρωτέας έσπασε το ρόδι με καλάθι της Μάλι (2-9) μετά από περίπου 5’ παιχνιδιού, όμως η Παρκς με τρίποντο ανέβασε το σκορ στο +10 (2-12), βάζοντας από νωρίς σε θέση οδηγού τις τυπικά φιλοξενούμενες. Η ασταμάτητη Πρινς (9π. 3/4 εντός πεδιάς) ανέβασε την τιμή της διαφοράς στο +15 (4-19) στο 8’. Η ομάδα της Βούλας μείωσε σε 8-21 με 6 συνεχόμενους πόντους της Ράιαν.

Ο Αθηναϊκός ξεκίνησε με το πόδι πατημένο στο γκάζι στην δεύτερη περίοδο και ξέφυγε στο +18 (10-28) με την Ανίγκβουε στο 11’. Ο Πρωτέας έβγαλε μίνι αντίδραση και μείωσε σε 17-28 με τέσσερις πόντους της Γένσεν (14’). Στο δεύτερο δεκάλεπτο το παιχνίδι ήταν πιο ισορροπημένο, ο Πρωτέας έβρισκε πιο εύκολα σκορ, παρότι ο Αθηναϊκός ήλεγχε το παιχνίδι. Η ομάδα της Στέλλας Καλτσίδου ξέφυγε ξανά στο +18 (21-39) με καλάθι της Παρκς στο 19’. Λίγο πριν το ημίχρονο ο Αθηναϊκός έφυγε για πρώτη φορά στο +21 (23-44) με τρίποντο της Πρινς η οποία είχε 2/4 και συνολικά 14 πόντους.

Ο Αθηναϊκός δεν κοίταξε ποτέ πίσω και έφτασε στην κατάκτηση του τροπαίου

Με το ξεκίνημα του τρίτου δεκαλέπτου ο Αθηναϊκός χάιδεψε και εξαφανίστηκε στο +28 (25-53) με τις Πρινς και Παρκς να κάνουν «όργια» επιθετικά με 7/10 τρίποντα οι δυο τους μαζί. Ο Πρωτέας έπαθε επιθετικό «black out», είχε μόλις 2 πόντους σε 5’, και τα κορίτσια του Αθηναϊκού με επιμέρους 2-13 έστειλαν την διαφορά σε επίπεδα άνω των 30 πόντων (25-57). Η ομάδα της Βούλας είχε 0/20 τρίποντα, μέχρι την στιγμή που η Στολίγκα πέτυχε το πρώτο, μειώνοντας σε 32-62 στο 29’. Ο Αθηναϊκός πέρασε μπροστά και με +24 (34-68) στα τέλη της περιόδου, παίρνοντας ξεκάθαρο προβάδισμα νίκης.

Με 5-0 ξεκίνησε την τέταρτη περίοδο ο Αθηναϊκός, ξεφεύγοντας με 39-73. Το παιχνίδι είχε χάσει το ενδιαφέρον του ως προς το ποιος θα είναι ο νικητής. Τα κορίτσια του Αθηναϊκού τα έβαζαν από παντού (11/18τρ.) και με ένα ακόμη τέτοιο από την Λούκα, η διαφορά άγγιξε τους 40 (46-83) στο 36’. Ο Πρωτέας είχε εγκαταλείψει ποια το παιχνίδι και η ομάδα της Στέλλας Καλτσίδου, 2’ πριν από το τέλος ήταν μπροστά με 52-92 (+40) με τρίποντο της Σταμάτη.

Τα δεκάλεπτα: 8-21, 23-44, 39-68, 56-94

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