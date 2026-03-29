Παπαθεοδώρου: «Βιώνουμε καταστάσεις που δεν έχει ξανασυναντήσει το ελληνικό μπάσκετ σε όλα τα επίπεδα»

Μετά τη νίκη του Αμαρουσίου κόντρα στον Πανιώνιο, ο Ηλίας Παπαθεοδώρου τόνισε πως η νίκη είναι σημαντική και για τον λόγο πως ήρθε σε μία περίοδο που η ομάδα του βιώνει καταστάσεις σε όλα τα επίπεδα που δεν έχει ξανασυναντήσει το ελληνικό μπάσκετ.

Αναλυτικά τα όσα είπε στη συνέντευξη Τύπου:

«Συγχαρητήρια στους παίκτες μας για την εμφάνισή τους και τη νίκη. Ήμασταν επιβλητικοί στο δεύτερο ημίχρονο, ελέγξαμε από το δεύτερο δεκάλεπτο τον ρυθμό του παιχνιδιού και στην άμυνα και στην επίθεση. Το παιχνίδι νομίζω ήταν πλασματικό, το τελείωμα του πρώτου ημιχρόνου. Ήμασταν αντιμέτωποι με μία ομάδα, η οποία είναι καλή, έχει πολύ καλή κατεύθυνση σε γενικές γραμμές, αλλά δε νομίζω πως η εικόνα του πρώτου ημιχρόνου αντιπροσώπευε την διαφορά των βολών, 27 με 6. Και ήταν ο μόνος λόγος που δεν ήμασταν με παραπάνω πόντους μπροστά.

Στο δεύτερο ημίχρονο συνεχίσαμε να είμαστε καλοί, δεν δημιουργήθηκε πανελλήνιο ρεκόρ στις βολές και το αποτέλεσμα ήταν να κερδίσουμε σχετικά εύκολα στο τελευταίο δεκάλεπτο. Είναι σημαντική νίκη γιατί είναι απέναντι σε μία ομάδα, η οποία στο γήπεδό της κέρδισε τον Παναθηναϊκό. Είναι σημαντική γιατί είναι σε μία περίοδο που βιώνουμε καταστάσεις που δεν έχει ξανασυναντήσει το ελληνικό μπάσκετ σε όλα τα επίπεδα, αλλά εμείς είμαστε εδώ και παλεύουμε και θα κυνηγήσουμε τις όποιες πιθανότητες έχουμε αξιοπρεπώς μέχρι το τέλος στο γήπεδο.

Καλή συνέχεια στον Ηρακλή, ειδικά στην Ευρώπη που έχει πιθανότητες να πάει ψηλά, να φέρει ένα ευρωπαϊκό τρόπαιο στην Ελλάδα».

Για την άμυνα στο δεύτερο ημίχρονο: «Είχαμε σαν τακτική προσέγγιση να κλείσουμε τους χώρους και τους διαδρόμους. Ο Ηρακλής στην γραμμή των ψηλών έχει μέγεθος, αθλητικότητα και ποιότητα. Δεν το καταφέραμε όπως θέλαμε στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο όμως είχαμε καλύτερες τοποθετήσεις, προστατέψαμε την ρακέτα μας. Ο Ηρακλής από ένα σημείο και μετά ήταν νευρικός. Εκτός από την καλή μας άμυνα, 3-4 φορές πούλησε εύκολα την μπάλα. Όσο το παιχνίδι πήγαινε στο τέλος, ο Ηρακλής είχε βάρος στην απόδοσή του και έκανε αρκετά λάθη».

Για τις καταστάσεις που ανέφερε νωρίτερα και αν θέλει να πει κάτι συγκεκριμένο: «Δεν βλέπετε; Δεν θέλω να πω κάτι συγκεκριμένο. Θα τα πω εκεί που πρέπει, την στιγμή που πρέπει. Αλλά νομίζω όλοι βλέπουμε τι συμβαίνει».

Για την συνέχεια: «Δεν έχουμε κάνει το ρεπό μας. Αν είχαμε τρία ματς θα ήταν καλύτερα. Είπα και πριν, θα διεκδικήσουμε με όλες μας τις δυνάμεις και τα δύο παιχνίδια. Δύσκολα και τα δύο, με τον Κολοσσό και τον ΠΑΟΚ, και θα παλέψουμε για το καλύτερο δυνατό».

Για την επιθετική άμυνα: «Έπρεπε να αλλάξουμε τον ρυθμό μας και την ποιότητά μας στην άμυνα, να είμαστε πιο επιθετικοί, να περιορίσουμε την δημιουργία του Ηρακλή. Και αυτό μας οδήγησε και σε κάποια κλεψίματα. Μας έδωσε αυτοπεποίθηση, βάλαμε και μερικά εύκολα καλάθια στον αιφνιδιασμό. Ήταν ένα κομμάτι που το είχαμε επισημάνει και πήγε καλά σήμερα».

Για τους 42 πόντους στο ζωγραφιστό: «Έχουμε καλούς περιφερειακούς παίκτες, οπότε οι άμυνες προσαρμόζονται πάνω τους. Η κατεύθυνση είναι να βρούμε τα κενά. Τα κενά σήμερα ήταν περισσότερα κοντά στο καλάθι. Οπότε, οι περιφερειακοί μας παίκτες έκαναν καλή δουλειά. Ειδικά ο Περάντες διάβασε καλά όλες τις καταστάσεις και δημιούργησε καλές συνθήκες για τους ψηλούς παίκτες».