Αλλαγή ώρας στο Μπαρτσελόνα - Ερυθρός Αστέρας

Μισή ώρα αργότερα θα ξεκινήσει απόψε το Μπαρτσελόνα - Ερυθρός Αστέρας, όπως ενημέρωσε η Euroleague.

Σε αλλαγή της ώρας διεξαγωγής της αναμέτρησης μεταξύ της Μπαρτσελόνα και του Ερυθρού Αστέρα προχώρησε η Euroleague.

Το τζάμπολ του αγώνα στη Βαρκελώνη μετατέθηκε κατά μισή ώρα. Αντί για τις 21:30, όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί, το παιχνίδι θα ξεκινήσει τελικά στις 22:00 ώρα Ελλάδας.

Η ενημέρωση της Euroleague:

«Ο σημερινός αγώνας της 34ης αγωνιστικής της κανονικής περιόδου μεταξύ της Μπαρτσελόνα και του Ερυθρού Αστέρα θα ξεκινήσει στις 21:00 (22:00 Ελλάδας) τοπική ώρα αντί για τις 20:30 (21:30 Ελλάδας) λόγω υλικοτεχνικών αναγκών».

