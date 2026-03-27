Αλλαγή ώρας στο Μπαρτσελόνα - Ερυθρός Αστέρας

Σε αλλαγή της ώρας διεξαγωγής της αναμέτρησης μεταξύ της Μπαρτσελόνα και του Ερυθρού Αστέρα προχώρησε η Euroleague.
Το τζάμπολ του αγώνα στη Βαρκελώνη μετατέθηκε κατά μισή ώρα. Αντί για τις 21:30, όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί, το παιχνίδι θα ξεκινήσει τελικά στις 22:00 ώρα Ελλάδας.
Η ενημέρωση της Euroleague:
«Ο σημερινός αγώνας της 34ης αγωνιστικής της κανονικής περιόδου μεταξύ της Μπαρτσελόνα και του Ερυθρού Αστέρα θα ξεκινήσει στις 21:00 (22:00 Ελλάδας) τοπική ώρα αντί για τις 20:30 (21:30 Ελλάδας) λόγω υλικοτεχνικών αναγκών».
Today’s Regular Season Round 34 game between FC Barcelona and Crvena Zvezda will start at 21:00 local time instead of 20:30 due to logistical needs ℹ️— EuroLeague (@EuroLeague) March 27, 2026