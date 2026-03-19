Άνετο πέρασμα των Θάντερ από το Μπρούκλιν

Οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ έστησαν πάρτι στην έδρα των Μπρούκλιν Νετς, επικρατώντας με 92-121.

Οι πρωταθλητές πήραν από το ξεκίνημα τα ηνία της αναμέτρηση και περιόρισαν τους Νετς μόλις στους 24 πόντους στο πρώτο ημίχρονο (24-60), βάζοντας γερές βάσεις για την άνετη επικράτησή τους.

Στο δεύτερο μέρος οι Θάντερ έκαναν συντήρηση δυνάμεων χωρίς να απειληθούν από τους γηπεδούχους, φτάνοντας με χαρακτηριστική ευκολία στο νικηφόρο αποτέλεσμα, βελτιώνοντας το ρεκόρ τους στο 55-15.

O Τζάρεντ ΜακΚέιν με 26 πόντους, 3 ριμπάουντ και 2 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους νικητές, με τον Τσέινι Τζόνσον να ξεχωρίζει για τους Νετς, έχοντας 12 πόντους, 7 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

Δείτε την στατιστική της αναμέτρησης