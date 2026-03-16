Ολυμπιακός: Χωρίς Ταϊρίκ, Μόρις και Τζόσεφ κόντρα στη Φενέρ

Ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να υπολογίζει στους Ταϊρίκ Τζόουνς, Μόντε Μόρις και Κόρι Τζόσεφ για το παιχνίδι με τη Φενέρμπαχτσε.

Με 3 απουσίες θα παραταχθούν οι «ερυθρόλευκοι» κόντρα στην πρωταθλήτρια Ευρώπης την Τρίτη στο ΣΕΦ (17/3, 21:15), αφού ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν θα έχει τους Τζόουνς, Μόρις και Τζόσεφ.

Η αναμέτρηση είναι εξ αναβολής για την 14η αγωνιστική της Euroleague και οι τρεις παίκτες δεν υπήρχαν τότε στο ρόστερ, άρα δεν θα είναι διαθέσιμοι για το ματς απέναντι στη Φενέρμπαχτσε.

Από την άλλη πλευρά, ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους δεν θα έχει τους Νάντο Ντε Κολό και Κρις Σίλβα, που επίσης όταν ήταν αρχικά προγραμματισμένο το παιχνίδι (4 Δεκεμβρίου 2025) δεν είχαν αποκτηθεί από την τουρκική ομάδα.

Φυσικά στη διάθεση του Λιθουανού τεχνικού δεν θα είναι και οι Νίκολο Μέλι και Ντέβον Χολ, που είναι τραυματίες.