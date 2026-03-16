Οι Κινγκς πήραν την «μάχη» κόντρα στους Τζαζ

Οι Σακραμέντο Κινγκς «λύγισαν» τους Γιούτα Τζαζ με 116-111, στην αναμέτρηση των ουραγών της δυτικής περιφέρειας.

Oι φιλοξενούμενοι μπήκαν καλύτερα στο ματς και προηγήθηκαν με 26-28 στην λήξη της πρώτης περιόδου, όμως οι Κινγκς με επί μέρους 28-21 στο δεύτερο δωδεκάλεπτο έκλεισαν το ημίχρονο στο +5 (54-49).

Στο δεύτερο ημίχρονο οι γηπεδούχοι είχαν τον έλεγχο της αναμέτρησης και παρά την σθεναρή αντίσταση που προέβαλαν οι Τζαζ, άντεξαν μέχρι το φινάλε φτάνοντας στη νίκη στο... ντέρμπι των ουραγών της Δύσης.

O ΝτεΜάρ ΝτεΡόζαν με 41 πόντους, 3 ριμπάουντ και 11 ασίστ ήταν ο κορυφαίος των Σακραμέντο Κινγκς, με τον Κόντι Ουίλιαμς να ξεχωρίζει για τους Τζαζ έχοντας 34 πόντους, 7 ριμπάουντ και 7 ασίστ.

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