Με φανταστικό παιχνίδι σε άμυνα και επίθεση, ο ΠΑΟΚ κατατρόπωσε το Περιστέρι Betsson στο Παλατάκι με 101-77 και έκανε μεγάλο βήμα πρόκρισης στα ημιτελικά του FIBA Europe Cup - Την άλλη Τετάρτη ο ημιτελικός στην Αθήνα (18/3).

Στο καλύτερο παιχνίδι της νέας εποχής, ο ΠΑΟΚ έπαιξε φανταστικό μπάσκετ και με πρώτο... βιολί τον Ταϊρί των 26 πόντων, αλλά και σπουδαία δουλειά από τους Μπέβερλι, Μέλβιν, Μουρ και Άλεν, έκανε αποφασιστικό βήμα για τα ημιτελικά του FIBA Europe Cup, κερδίζοντας άνετα το Περιστέρι στο Παλατάκι με 101-77. Από τους ηττημένους ξεχώρισε ο Βαν Τούμπεργκεν των 23 πόντων, πολλά λάθη και κακές επιλογές από την ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου.

Με ηγέτη Μπέβερλι και show Ταϊρί ο ΠΑΟΚ ξέφυγε από νωρίς...

Το Περιστέρι έκανε καλύτερη εκκίνηση στο παιχνίδι και με τον Νίκολς πήρε προβάδισμα με 5-9, ωστόσο ο ΠΑΟΚ πάτησε το πόδι στο γκάζι, με τρίποντο του Μπέβερλι πήρε το πάνω χέρι με 10-9 ενώ στη συνέχεια ανέλαβε ο Ταϊρί, ο οποίος με προσωπικές ενέργειες έστειλε την ομάδα του στο +8 με 19-11, με το πρώτο δεκάλεπτο να κλείνει με τους ασπρόμαυρους μπροστά στο σκορ με 25-18 μετά από εύστοχο ζευγάρι βολών του Νίκου Χουγκάζ.

Με δύσκολα καλάθια του Άλεν ο ΠΑΟΚ ξέφυγε με +13 (31-18), με την διαφορά να ανεβαίνει λίγο αργότερα ακόμη περισσότερο με 37-24 δια χειρός Ταϊρί. Με τρίποντο του Ντίμσα ο Δικέφαλος πήγε στο +15 με 42-27 ωστόσο σε εκείνο το σημείο το Περιστέρι αντέδρασε και με σουτ έξω από τα 6,75 των Νίκολς και Βαν Τούμπεργκεν, μείωσε σε 42-34 και 44-36. Τελικά, οι γηπεδούχοι έκαναν καλό finish στο πρώτο μέρος, αφού με τρίποντο του Μέλβιν στην εκπνοή, πήγαν στα αποδυτήρια μπροστά στο σκορ με 51-36.

Τρομερός ΠΑΟΚ, η διαφορά ακόμη και στους 32!

Στο τρίτο δεκάλεπτο ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε με ρεσιτάλ του Ταϊρί ο οποίος ανέβασε ακόμη περισσότερο τη διαφορά στο 61-42, με την ομάδα του Παντελή Μπούτσκου να αντέχει στους... κραδασμούς από τα τρίποντα των Καρντένιας και Παπαδάκη που μείωσαν για λίγο. Με καλάθι του Μουρ ο Δικέφαλος πήγε στο +20 με 65-45 ενώ λίγο αργότερα ο Χουγκάζ με φοβερό κάρφωμα έκανε το 73-49. Με τον Άλεν στον αιφνιδιασμό οι ασπρόμαυροι δημιούργησαν διαφορά 26 πόντων (80-54), για να μειώσει ο Μουράτος στο φινάλε της τρίτης περιόδου σε 80-56.

Ο φανταστικός ΠΑΟΚ με ένα απίθανο καλάθι του Μουρ από τρομερή ενέργεια και ασίστ του Μέλβιν έστειλε την διαφορά στους 30 πόντους με 88-58. Το Περιστέρι με πέντε μαζεμένους πόντους του Βαν Τούμπεργκερν και ένα λει απ του Μουράτου μείωσε σε 92-68, ο Δικέφαλος πήγε ξανά πάνω από τους 30 (92-68) με τον Μέλβιν, ενώ ο Βαν Τούμπεργκεν που πάλευε μόνος του για την Αθηναϊκή ομάδα, μείωσε με τρία τρίποντα σε 94-71. Ο Δικέφαλος πάτησε ξανά το πόδι στο γκάζι και με τον εξαιρετικό Άλεν πάτησε τους 100 (101-74), με τον Νίκολς να βάζει ένα... τρελό σουτ με ταμπλό από τη γωνία για το τελικό 101-77.

Τα δεκάλεπτα: 25-18, 51-36, 80-56, 101-77

Δείτε ΕΔΩ τα στατιστικά του αγώνα...