Η Ισπανία δεν είχε πρόβλημα απέναντι στην Ουκρανία (2-2) κι επικράτησε με 78-64 για να φτάσει στο 4-0 στον όμιλο του διασταυρώνεται με την Εθνική μας στην επόμενη φάση των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Πρώτος σκόρερ για την ομάδα του Τσους Ματέο ήταν ο Φράνσις Αλόνσο με 10 πόντους, με τους Πιερ Οριόλα, Χάιμε Φερνάντεθ και Φραν Γκουόρα να προσθέτουν από άλλους 10.

Από την πλευρά της Ουκρανίας, πρωταγωνιστές ήταν οι Αντρί Βοϊλάνοβιτς και Ολεκσάντρ Κόβλιαρ με 12 και 11 πόντους αντίστοιχα.

Υπενθυμίζουμε πως ο πρώτος όμιλος θα διασταυρωθεί με το γκρουπ της Εθνικής μας στην επόμενη φάση των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Τα δεκάλεπτα: 16-9, 28-21, 52-43, 78-64

Η βαθμολογία:

Ισπανία 4-0

Γεωργία 2-2

Ουκρανία 2-2

Δανία 0-4