«Πάτησε» την Ρεάλ Μαδρίτης και κατέκτησε το Κύπελλο η Μπασκόνια

Η Μπασκόνια «πάτησε» την Ρεάλ Μαδρίτης με 100-89 στον τελικό του Κυπέλλου και πήρε το τρόπαιο για 7η φορά στην ιστορία της. Μαγικός Τρεντ Φόρεστ με 22 πόντους, 9 ριμπάουντ και 11 ασίστ.

Η Μπασκόνια αντιμετώπισε την Ρεάλ Μαδρίτης στον τελικό του Κυπέλλου και επικράτησε με 100-89 .κατακτώντας το τρόπαιο για 7η φορά στην ιστορία της. Η Ρεάλ μπήκε καλύτερα στο γήπεδο και πήρε προβάδισμα από νωρίς όμως η Μπασκόνια επέστρεψε, πέρασε μπροστά και έβαλε δύσκολα στην «Βασίλισσα», που όμως έκλεισε το ημίχρονο προηγούμενη στο σκορ. Στην τρίτη περίοδο οι τυπικά φιλοξενούμενοι συνέχισε να είναι ανταγωνιστική, με την Ρεάλ να κρατά όμως το προβάδισμα στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Στην τέταρτη περίοδο, η ομάδα του Πάολο Γκαλμπιάτι πέρασε μπροστά ξανά, πάλεψε και με τους συγκλονιστικούς Λουβαβού-Καμπαρό και Τρεντ Φόρεστ, έφτασε στην κατάκτηση του τροπαίου.

Πρωταγωνιστές της αναμέτρησης για την «Βασίλισσα» ήταν οι Αντρές Φελίζ (15π. 9ρ.) και Μάριο Χεζόνια (15π. 3ασ.). Για την Μπασκόνια ξεχώρισαν οι Λουβαβού-Καμπαρό (28π. 5ρ.) και Τρεντ Φόρεστ (22π. 9ρ. 11ασ.).

Η Ρεάλ μπήκε καλύτερα στο παρκέ και προηγήθηκε με 15-10 στα μέσα της περιόδου, με την Μπασκόνια να κάνει ένα επιμέρους 11-5 περνώντας μπροστά με 21-19. Στην δεύτερη περίοδο η ομάδα του Πάολο Γκαλμπιάτι πέρασε μπροστά με 4 (26-30), όμως η «Βασίλισσα» με μια αντεπίθεση διαρκείας και επιμέρους σκορ 16-2 πήρε διαφορά +10 (42-32) στα μέσα του δεκαλέπτου. Η ομάδα του Σέρτζιο Σκαριόλο κρατούσε το προβάδισμα σε όλη την περίοδο και πήγε στα αποδυτήρια προηγούμενη με 52-47.

Στο δεύτερο μέρος, η Μπασκόνια ισοφάρισε σε 57-57, δείχνοντας πως δεν θα τα παρατήσει τόσο εύκολα. Η Ρεάλ με νέα αντεπίθεση πέρασε πήρε ξανά τα ηνία στο σκορ με 72-64. Η Μπασκόνια στο τέταρτο δεκάλεπτο βγήκε «αγριεμένη» και όχι μόνοι δεν επέτρεψε στην Ρεάλ να ξεφύγει στο σκορ, αλλά και πέρασε κα μπροστά με 81-79 χάρη στον τρομερό Λουβαβού-Καμπαρό που είχε 28 πόντους. Οι τυπικά γηπεδούχοι έφεραν το παιχνίδι στα ίσα. Η Μπασκόνια ωστόσο με τον καταπληκτικό Τρεντ Φόρεστ, πέρασε μπροστά με 90-86, 2' πριν από το τέλος του παιχνιδιού. Στο τέλος η διαφορά ξέφυγε στο +11 (89-100), δίνοντας διαστάσεις θριάμβου στην νίκη της Μπασκόνια.

Τα δεκάλεπτα: 26-26, 52-47, 72-67, 89-100