Εlite League: Πήρε το ντέρμπι με την Δόξα Λευκάδας ο Πρωτέας Βούλας - Εύκολα το Ψυχικό ο Βίκος

Αναλυτικά η 21η αγωνιστική:
Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου
ΑΓΕΧ-ΝΕ Μεγαρίδος 87-79
Λαύριο Boderm-Πανερυθραϊκός 98-100
Μαχητές Πειραματικό-Σοφάδες 58-75
Evertech Παπάγου-Νίκη Βόλου 89-79
Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου
Πρωτέας Βούλας-Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA 73-67
Vikos Φalcons-Ψυχικό 70-55
Αιγάλεω-Κόροιβος Αμαλιάδας 71-79
Ρεπό: Δάφνη
Αναλυτικά οι αναμετρήσεις:
Vikos Φalcons-Ψυχικό 70-55
Διαιτητές: Τζιοπάνος-Μπακάλης-Μπουγλός Π. (Τζαμάκου)
Δεκάλεπτα: 21-16, 37-37, 53-45, 70-55
Vikos Φalcons (Μιχελάκος): Τζόουνς 13 (3), Σιμιτζής 11 (3), Γεωργίου 1, Άντερσον 8 (2), Γράβας 15 (4), Διαμαντάκος, Καμπερίδης 3, Βασιλείου, Τσούκας 9 (2), Αρνόκουρος 4, Μαστρογιαννόπουλος 6
Ψυχικό (Ρεμεντέλας): Παπαγιάννης 8 (2), Κουκάς 5 (1), Μπουρνελές 5 (1), Χέντερσον 16 (3), Αντωνάκης, Καρράς 10, Γουέλς 5, Ζορμπάς 4, Δημάκος 2, Θεοδώρου
Αιγάλεω-Κόροιβος Αμαλιάδας 71-79
Διαιτητές: Σπυρόπουλος-Καλογριάς-Βαγγάλης (Καλαρέμας)
Δεκάλεπτα: 9-20, 31-37, 51-67, 71-79
Αιγάλεω (Κορωνίδης): Μπράντφορντ 26 (5), Έλμορ 11, Χουχούμης 14 (1), Μπαλός 6, Κουρτίδης 12 (3), Κουστένης 2, Ντιπτσής
Κόροιβος Αμαλιάδας (Μάνος): Μάρκου, Λεμπέσης 6 (2), Ντέιβις 15 (1), Πιλάβιος 12, Παρασκευόπουλος 18 (1), Πετανίδης 12, Κάτζος 6 (2), Τάταρης 10 (1)
Πρωτέας Βούλας-Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA 73-67
Διαιτητές: Μαρινάκης-Μαρτινάκος-Στρέμπας (Μωϋσιάδης)
Δεκάλεπτα: 23-24, 31-41, 51-54, 73-67
Πρωτέας Βούλας (Μανουσέλης): Ρίτσαρντ 21 (4), Μιλεντίγεβτς 10 (1), Ρις 20, Κουφόπουλος, Κόης 10, Δέλγας 2, Πετανίδης 8, Μπέλη 2, Αδαμόπουλος, Καραγεωργίου, Βουλγαρόπουλος
Δόξα Λευκάδας (Τερζής): Κιούσης 3 (1), Ρόμπινσον 16 (2), Άλεν 8 (1), Γιαννούλτσης 8 (2), Σαχπατζίδης 4 (1), Χατζηνικόλας 7 (1), Σταυρακούκας 12 (2), Τσάμης 5, Φύτρος 4, Βισνιέφσκι
Η επόμενη αγωνιστική (22η, 14-16/2)
Σάββατο 14 Φεβρουαρίου
17:00 Σοφάδες-ΑΓΕΧ (YouTube HellenicBF)
17:00 Νίκη Βόλου-Λαύριο Boderm (YouTube HellenicBF)
17:00 Πανερυθραϊκός-Μαχητές Πειραματικό (YouTube HellenicBF)
Κυριακή 15 Φεβρουαρίου
17:00 Δάφνη-Vikos Φalcons (YouTube HellenicBF)
17:00 Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA-Αιγάλεω (YouTube HellenicBF)
Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου
17:00 Κόροιβος Αμαλιάδας-Evertech Παπάγου (YouTube HellenicBF)
18:30 Ψυχικό-Πρωτέας Βούλας (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)
Ρεπό: ΝΕ Μεγαρίδος