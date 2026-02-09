Α1 Γυναικών: MVP η Ουίλιαμς, MVP Next Gen η Δαμουλάκη

Αυτές που ξεχώρισαν ήταν η Ντάνι Ουίλιαμς του ΠΑΟΚ που αναδείχθηκε MVP της 18ης Αγωνιστικής και η Γεωργία Δαμουλάκη που κέρδισε την διάκριση της MVP Next Gen.
Η Ντάνι Ουίλιαμς για δεύτερη φορά κερδίζει τον τίτλο της MVP τη φετινή αγωνιστική σεζόν, καθώς κάτι ανάλογο είχε πετύχει και την 4η Αγωνιστική. Στην νίκη του ΠΑΟΚ 102-81 απεναντι στην Ανόρθωση Βόλου είχε 16 πόντους, 15 ριμπάουντ, 4 ασίστ, ένα κλέψιμο και 29 στο σύστημα αξιολόγησης μετά από 32’57’’ συμμετοχής.
Όσον αφορά στη Γεωργία Δαμουλάκη παρά την ήττα της Ιωνίας με 76-42 από τον Ολυμπιακό είχε 10 πόντους, 3 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 2 κλεψίματα και 15 στο σύστημα αξιολόγησηε μετά από 32’24’’ συμμετοχής.
Οι «διπλές» της αγωνιστικής
Ουίλιαμς (ΠΑΟΚ): 16 πόντοι, 15 ριμπάουντ
Μπέκι (Πανσερραϊκός): 14 πόντοι, 11 ασίστ
Μάλι (Πρωτέας Βούλας): 20 πόντοι, 10 ριμπάουντ
Οι κορυφαίες των αριθμών
Πόντοι
Γιένσεν (Πρωτέας Βούλας) 353
Μάλι (Πρωτέας Βούλας) 343
Γουίλιαμς (ΠΑΟΚ) 298
Χριστινάκη (Ολυμπιακός) 282
Μπρούγκλερ (ΠΑΣ Γιάννινα) 278
Ριμπάουντς
Σίγκλετον (ΠΑΣ Γιάννινα) 210
Μάλι (Πρωτέας Βούλας) 163
Κλαρκ (Ιωνία) 149
Ουίλιαμς (ΠΑΟΚ) 145
Μπράουν (Παναθηναϊκός) 135
Ασίστ
Μπέκι (Πανσερραϊκός) 128
Κολλάτου (Ολυμπιακός) 93
Σακελλαρίου (Πρωτέας Βούλας) 85
Γκίλντεϊ (Αμύντας) 82
Φιτζέραλντ (Παναθηναϊκός) 77
Κλεψίματα
Γιένσεν (Πρωτέας Βούλας) 43
Γκέλντοφ (Παναθλητικός) 35
Κλαρκ (Ιωνία) 34
Μανίς (ΠΑΟΚ) 30
Ράμπερ (Ολυμπιακός) 29
Κοψίματα
Πρινς (Παναθηναϊκός) 27
Κουτσουνούρη (Ανόρθωση Βόλου) 17
Γκέλντοφ (Παναθλητικός) 16
Μπέι (Αμύντας) 13
Τζόνσον (Ολυμπιακός) 12
Οικονομία
Μάλι (Πρωτέας Βούλας) 389
Πρινς (Παναθηναϊκός) 337
Σίγκλετον (ΠΑΣ Γιάννινα) 330
Γιένσεν (Πρωτέας Βούλας) 312
Ουίλιαμς (ΠΑΟΚ) 311
* Να σημειωθεί ότι η διάκριση MVP Next Gen αφορά αθλήτριες που έχουν γεννηθεί από το 2003 και μετά και έχουν δυνατότητα να παίξουν στην Εθνική Ομάδα.