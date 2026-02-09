Α1 Γυναικών: MVP η Ουίλιαμς, MVP Next Gen η Δαμουλάκη

Το πρωτάθλημα της Α1 Γυναικών συνεχίστηκε σε φουλ ρυθμούς το Σαββατοκύριακο με παιχνίδια που παρουσίασαν μεγάλο ενδιαφέρον.

Αυτές που ξεχώρισαν ήταν η Ντάνι Ουίλιαμς του ΠΑΟΚ που αναδείχθηκε MVP της 18ης Αγωνιστικής και η Γεωργία Δαμουλάκη που κέρδισε την διάκριση της MVP Next Gen.

Η Ντάνι Ουίλιαμς για δεύτερη φορά κερδίζει τον τίτλο της MVP τη φετινή αγωνιστική σεζόν, καθώς κάτι ανάλογο είχε πετύχει και την 4η Αγωνιστική. Στην νίκη του ΠΑΟΚ 102-81 απεναντι στην Ανόρθωση Βόλου είχε 16 πόντους, 15 ριμπάουντ, 4 ασίστ, ένα κλέψιμο και 29 στο σύστημα αξιολόγησης μετά από 32’57’’ συμμετοχής.

Όσον αφορά στη Γεωργία Δαμουλάκη παρά την ήττα της Ιωνίας με 76-42 από τον Ολυμπιακό είχε 10 πόντους, 3 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 2 κλεψίματα και 15 στο σύστημα αξιολόγησηε μετά από 32’24’’ συμμετοχής.

Οι «διπλές» της αγωνιστικής

Ουίλιαμς (ΠΑΟΚ): 16 πόντοι, 15 ριμπάουντ

Μπέκι (Πανσερραϊκός): 14 πόντοι, 11 ασίστ

Μάλι (Πρωτέας Βούλας): 20 πόντοι, 10 ριμπάουντ

Οι κορυφαίες των αριθμών

Πόντοι

Γιένσεν (Πρωτέας Βούλας) 353

Μάλι (Πρωτέας Βούλας) 343

Γουίλιαμς (ΠΑΟΚ) 298

Χριστινάκη (Ολυμπιακός) 282

Μπρούγκλερ (ΠΑΣ Γιάννινα) 278

Ριμπάουντς

Σίγκλετον (ΠΑΣ Γιάννινα) 210

Μάλι (Πρωτέας Βούλας) 163

Κλαρκ (Ιωνία) 149

Ουίλιαμς (ΠΑΟΚ) 145

Μπράουν (Παναθηναϊκός) 135

Ασίστ

Μπέκι (Πανσερραϊκός) 128

Κολλάτου (Ολυμπιακός) 93

Σακελλαρίου (Πρωτέας Βούλας) 85

Γκίλντεϊ (Αμύντας) 82

Φιτζέραλντ (Παναθηναϊκός) 77

Κλεψίματα

Γιένσεν (Πρωτέας Βούλας) 43

Γκέλντοφ (Παναθλητικός) 35

Κλαρκ (Ιωνία) 34

Μανίς (ΠΑΟΚ) 30

Ράμπερ (Ολυμπιακός) 29

Κοψίματα

Πρινς (Παναθηναϊκός) 27

Κουτσουνούρη (Ανόρθωση Βόλου) 17

Γκέλντοφ (Παναθλητικός) 16

Μπέι (Αμύντας) 13

Τζόνσον (Ολυμπιακός) 12

Οικονομία

Μάλι (Πρωτέας Βούλας) 389

Πρινς (Παναθηναϊκός) 337

Σίγκλετον (ΠΑΣ Γιάννινα) 330

Γιένσεν (Πρωτέας Βούλας) 312

Ουίλιαμς (ΠΑΟΚ) 311

* Να σημειωθεί ότι η διάκριση MVP Next Gen αφορά αθλήτριες που έχουν γεννηθεί από το 2003 και μετά και έχουν δυνατότητα να παίξουν στην Εθνική Ομάδα.