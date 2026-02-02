Στο «πλευρό» του Δικεφάλου οι ΤΣΣΚΑ και Ούνιξ: «ΠΑΟΚ πενθούμε» (pic)

Στο πλευρό του ΠΑΟΚ μετά την ανείπωτη τραγωδία στάθηκαν τόσο οι ΤΣΣΚΑ Μόσχας όσο και η Ούνιξ Καζάν με ένα πανό που έγραφε: «ΠΑΟΚ πενθούμε».

Μία (ακόμα) συγκινητική πρωτοβουλία, αυτή τη φορά στη Ρωσία, με τις ΤΣΣΚΑ και Ούνιξ να στέκονται στο πλευρό του ΠΑΟΚ σε αυτή τη δύσκολη στιγμή.

Στο χθεσινό (1/2) μεταξύ τους παιχνίδι υψώθηκε πανό, το οποίο έγραφε «ΠΑΟΚ πενθούμε 27/1/2026», για τα θύματα της τραγωδίας της Ρουμανίας.

Τόσο στη ΤΣΣΚΑ, όσο και στην Ούνιξ, υπάρχει ελληνική παρουσία, αφού ο Ανδρέας Πιστιόλης είναι προπονητής της ομάδας της πρωτεύουσας, με άμεσο συνεργάτη τον Γιάννη Γαπκιάδη, ενώ και ο Δημήτρης Αυτοσμίδης βρίσκεται εκεί και στο επιτελείο της ομάδας του Καζάν, βρίσκονται οι Κώστας Καϊμακόγλου και Κώστας Σαμαράς.